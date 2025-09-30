Осіннє підживлення: 3 типи рослин, які потрібно удобрювати зараз для гарного росту наступного року

Гортензія / © ТСН

Осінє садівництво може бути насиченим періодом. Між збиранням врожаю в городі, прибиранням клумб, поділом багаторічних рослин та згрібанням листя є багато справ.

Ось чому добре знати, на чому потрібно зосередитися, а що можна пропустити зі свого списку справ. Які рослини потребують додаткової уваги, розповідає GardeningKnowHow.

Вам не потрібно удобрювати все у вашому саду восени. Насправді надмірне удобрення може завдати більше шкоди, ніж користі. Однак, є три типи рослин, яким восени потрібна доза поживних речовин. Ось ті, які вам потрібно підживити зараз, перед зимою.

Газонні трави

Осінь — ідеальний час для удобрення газонів холодного періоду, якщо ви хочете, щоб зелена трава протрималася до перших заморозків. Під час удобрення газону восени вибирайте добрива з нижчим вмістом азоту. Він сприяє появі нових зелених пагонів, які відімруть, коли настануть холоди, і це зведе нанівець мету вашого осіннього підживлення.

Правильне осіннє добриво допоможе вашій траві зміцнити коріння, що означає здоровіший газон наступного літа. Вибір добрива з калієм також може покращити зимостійкість вашого газону, посухостійкість та здатність протистояти поширеним його хворобам.

Дерева та чагарники

Не всі дерева та чагарники потребують підживлення восени, але нові рослини та ті, що відновлюються після стресу, отримують користь від підживлення в кінці сезону. Якщо ви пересадили якісь дерева або чагарники цього року, осінь — це гарний час, щоб удобрити їх та допомогти їм освоїтися в новому домі.

Час має вирішальне значення для підживлення молодих або нещодавно пересаджених дерев та чагарників. Не удобрюйте занадто рано, інакше рослини випустять нові пагони, які будуть пошкоджені взимку та зроблять ваші рослини більш схильними до проблем. Але не зволікайте.

Удобрюйте одразу після того, як дерева та кущі скинуть листя (підживлюйте вічнозелені рослини одночасно). Коріння продовжує рости та приймати добрива, доки температура ґрунту не опуститься нижче 4°C.

Використовуйте добриво з меншим вмістом азоту та більшим вмістом фосфору та калію, щоб допомогти рослинам виростити міцну кореневу систему, яка дозволить їм цвісти наступного року. Також підживлення компостованим коров’ячим гноєм допомагає гортензіям та іншим деревним рослинам добре рости наступного літа.

Фруктові культури

Підготуйте наступний рік до успішного врожаю вже зараз, удобрюючи фруктові дерева та кущі восени. Після збирання врожаю рослини починають зав’язувати цвітіння, яке стане плодами наступного року. Переконайтеся, що дерева та кущі добре підживлені, щоб вони могли принести вам багато смачних плодів наступного сезону.

Уникайте добрив з високим вмістом азоту. Підживлення рослин азотом зараз змусить їх випустити ніжні, зелені пагони, які схильні до пошкоджень холодом. Натомість оберіть добриво, багате на фосфор і калій.