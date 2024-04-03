Основне правило весняного обрізування лаванди: як не допустити здерев'янення стебел

Лаванду можна обрізати навесні наприкінці березня – на початку квітня. Потім її необхідно знову це зробити після цвітіння у липні чи серпні.

Якщо ваша лаванда має дерев'янистий вигляд, найімовірніше, вона потребує обрізки.

Однак є певні правила, яким садівники повинні дотримуватись під час обрізування лаванди, оскільки, якщо зробити все неправильно, рослина може загинути.

The Mediterranean Gardener – досвідчений садівник – показав, як обрізати лаванду навесні.

Якщо ви пропустили обрізування лаванди в кінці літа, можете зробити це в середині-кінці весни.

Також, на думку експерта, зараз ідеальний час для обрізування лаванди, якщо вона у вас має неохайний вигляд чи пошкоджена морозом.

Ви можете обрізувати лаванду так сильно, як захочете, за умови, що ви не ріжете стару деревину і залишаєте під обрізуванням нові пагони.

Садівники повинні бачити різницю між старою та новою деревиною.

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Стара деревина буде коричневою з майже білим листям. Новий ріст буде яскраво-зеленим. Садівникам слід залишати стару деревину під час обрізування та концентруватися на нових пагонах. Вам слід зрізати нову памолодь трохи вище за стару деревину.

Якщо ви випадково зріжете стару деревину, ця зона може не вирости заново, а це означає, що ви можете втратити рослину.

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Якщо ви невпевнені, залишайтеся в межах нового зростання під час обрізування. Весняне обрізування трохи затримає цвітіння, але зрештою ви отримаєте кущ кращої форми, який прослужить довше.

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