Особливості годування цуценят німецької вівчарки

Німецькі вівчарки славляться своєю відданістю, високим інтелектом та швидкою адаптацією до нових умов життя. І хоча від природи вони мають чудове здоров'я, правильне годування цуценят вівчарки відіграє ключову роль в їхньому розвитку.

Базові принципи годування молодої вівчарки

Німецькі вівчарки — це великі собаки, тому їхній розвиток триває трохи довше, ніж у представників менших порід. Щоб забезпечити нормальне зростання, важливо враховувати особливості породи при виборі раціону.

Як правильно годувати німецьку вівчарку?

Безумовно, кожна тварина потребує раціону, що відповідає саме її потребам. Важливо враховувати породні, вікові та індивідуальні особливості собаки.

Годування впливає на травлення, стійкість імунітету, здоров'я шкіри та інші життєво важливі системи організму.

Корм молодої німецької вівчарки повинен бути:

* насиченим відповідною кількістю нутрієнтів;

* легко засвоюваним;

* апетитним;

* зручним для розгризання (якщо йдеться про сухий раціон)..

Деякі господарі віддають перевагу самостійному приготуванню їжі для своїх улюбленців. Однак, щоб створити ідеальний раціон, потрібно добре розумітися на поєднанні білків, жирів, вітамінів та мінералів у необхідних для цуценяти пропорціях. Цей процес може також вимагати від власника багато часу.

Тому багато власників вибирають готові сухі або вологі корми. Ці продукти розроблені з урахуванням всіх потреб собаки, їх зручно дозувати та зберігати. Для різноманіття раціону можна комбінувати сухі та вологі корми під час одного годування або в різні прийоми їжі.

Таке комбіноване годування забезпечує:

* високі смакові властивості;

* можливість контролювати вагу.

Ви можете перевести вашу вівчарку на комбіноване годування у будь-якому віці. Втім важливо пам'ятати, що будь-які зміни в раціоні повинні впроваджуватися поступово. І завжди радимо заздалегідь звертатися за порадою до ветеринара.

Не забувайте, що шлунок цуценяти є обмеженим у розмірах, а його травна система ще не дуже розвинена. Тому денну порцію краще поділити на декілька частин.

Після відлучення від матері цуценят годують 6-8 разів на день. Згодом кількість годувань зменшують до 4-5 разів, а після 6 місяців — до 2-3 разів на день. Для формування правильних харчових звичок слід дотримуватися регулярності, використовувати однаковий посуд і годувати в одному місці.

Завжди забезпечуйте вашого улюбленця свіжою водою. Об'єм води, який він споживає, залежить від кількох факторів, зокрема температури навколишнього середовища, ваги тварини, типу годування та активності собаки. При споживанні сухого корму вівчарці потрібно більше води, ніж, наприклад, при годівлі вологим кормом. Забезпечте доступ до води у кількох місцях у вашому будинку.

Годування цуценят німецької вівчарки залежно від віку

З кожним місяцем життя вашого улюбленця його потреби у годуванні змінюються. Щоб забезпечити тварині оптимальний розвиток, важливо враховувати рекомендації спеціалістів та вибирати відповідний корм для кожного етапу життя цуценяти.

Годування цуценяти у віці одного місяця

На цьому етапі життя цуценята починають поступовий перехід від материнського молока до м'якого корму. Новий раціон має сприяти нормальному розвитку організму тварин, зокрема, допомагати в підтримці здорового мікробіоту кишечника.

Протягом перших тижнів після відлучення від матері чудово підходить сухий корм Maxi Starter та ніжний мус Starter Mousse Mother & Babydog від Royal Canin.

Годування цуценят вівчарки у віці двох та трьох місяців

На цьому етапі важливо забезпечити улюбленця достатньою кількістю кальцію, фосфору й вітаміну D для здорового розвитку кісткової та м'язової системи, а також для формування правильної постановки вух.

Для дво- та тримісячних цуценят німецької вівчарки рекомендується використовувати сухий корм Maxi Puppy або German Shepherd Puppy від Royal Canin.

Раціон цуценяти вівчарки у віці чотирьох місяців

На цьому етапі життя важливо забезпечити цуценя високоякісним білком для гармонійного розвитку.

Корми «Максі Паппі» та «Джерман Шеферд Паппі» від «Роял Канін» містять легкозасвоювані протеїни, які сприяють нормальному травленню, підтримці імунітету та здоровому росту.

Годування цуценяти вівчарки у віці п'яти місяців та пів року

На цьому етапі рекомендується годувати улюбленця тричі на день. Важливо, щоб раціон містив необхідні вітаміни та мінерали, зокрема кальцій, а також достатню кількість білка.

Оскільки цуценята німецької вівчарки мають тривалий період росту (дорослими собаки цієї породи вважають у віці від 15 місяців), їм потрібен корм з помірною калорійністю. Раціони Royal Canin Maxi Puppy та German Shepherd Puppy завдяки адаптивній калорійності чудово підходять для гармонійного розвитку цих цуценят.

Раціон німецької вівчарки у віці шести та п'ятнадцяти місяців

З шести місяців особлива увага приділяється розвитку опорно-рухової системи. Щоб уникнути набору зайвої ваги, яка створює додаткове навантаження на кістки й суглоби, важливо дотримуватися рекомендованої добової порції годування та розподіляти її на два прийоми їжі.

Корми Maxi Puppy та German Shepherd Puppy від Royal Canin містять оптимальний баланс кальцію та фосфору, що сприяє правильному розвитку та зростанню улюбленця.

Як вибрати корм для вівчарки?

Ідеальний варіант — корм, розроблений спеціально для цієї породи. Royal Canin пропонує формули, що враховують особливості вівчарок, закриваючи їхні потреби на кожному етапі росту та розвитку цуценяти. Власнику ж достатньо ознайомитися з рекомендаціями або таблицею годівлі на пачці та дотримуватися їх.

Сухі раціони для цуценят німецьких вівчарок

Сухі раціони мають безліч переваг. Зокрема, вони довго зберігаються в оригінальному пакеті зі спеціальним замком або в герметичних контейнерах.

Спеціально розроблена форма крокетів враховує анатомічні особливості щелеп молодих вівчарок, роблячи процес споживання комфортним для тварини. Крокети також сприяють догляду за зубами, адже під час їхнього розгризання відбувається механічне чищення зубного нальоту.

Завдяки широкому вибору лінійок можна знайти ідеальний раціон для вашого цуценяти, наприклад, Royal Canin для молодих німецьких вівчарок віком до п'ятнадцяти місяців. Цей корм допомагає підтримувати:

* імунітет;

* травлення;

* здоров'я кісток та суглобів.

Додатково для собак від двох до п'ятнадцяти місяців рекомендується раціон Royal Canin Maxi Puppy. Цей корм відповідає їхнім потребам у період активного росту, зокрема у збалансованій калорійності годування для цуценят великих порід.

Чого уникати у годуванні вівчарок?

Не менш важливо, ніж знати, як правильно годувати цуценят німецької вівчарки, розуміти, які продукти є небезпечними для них. Зверніть увагу: те, що корисно для людини, може бути шкідливим для вашого улюбленця. Серед таких продуктів:

* кістки;

* шоколад;

* деякі види горіхів;

* цибуля і часник;

* авокадо;

* виноград і родзинки.

Будьте уважні до смаколиків. Щоб уникнути надмірного споживання калорій вашим цуценям, враховуйте їхню енергетичну цінність у добовому раціоні. Регулярно консультуйтеся з ветеринарним спеціалістом з питань годування — дієтологом, який допоможе адаптувати раціон з урахуванням особливих потреб вашого собаки.

Дотримуючись рекомендацій з утримання цуценяти (догляд, активність, дресирування, збалансоване годування, щеплення), ви забезпечите своєму улюбленцю здорове та комфортне життя.