Особливий догляд для гібіскуса: що зробити зараз для кращого цвітіння наступного року

Гібіскус / © ТСН

Реклама

Гібіскус тішить садоводів рясним і тривалим цвітінням. Ця рослина не потребує дуже кропіткого догляду, але є дещо, що може покращити її стан.

TheSpruce попросили професійних садівників поділитися, чому осінній догляд такий важливий для гібіскуса і які завдання вони завжди виконують до закінчення сезону.

Як доглядати за гібіскусом восени

Осінній догляд може мати велике значення для цвітіння гібіскуса влітку. Без належного догляду квіти гібіскуса можуть втратити силу коренів і навесні відчувати стрес, що призведе до меншої кількості квітів і слабшого росту.

Реклама

Обрізайте

Краще обрізати будь-які зів’ялі квіти та насіннєві коробочки та злегка обрізати гібіскус.

Видаляйте лише мертві або пошкоджені гілки, але сильне обрізання залиште на пізню зиму. Це допомагає рослині економити енергію.

Щедро мульчуйте

Краще нанести 7,5 см органічної мульчі навколо основи. Це допоможе ізолювати коріння від будь-яких перепадів температури та підтримувати стабільні умови ґрунту.

Щодо тропічних сортів гібіскуса, обов’язково занесіть їх до приміщення, щойно нічна температура почне падати до 4°C.

Реклама

Зменште полив

Необхідно глибоко поливати, перш ніж земля замерзне. Це допоможе захистити ваші рослини гібіскуса, ізолюючи ґрунт та запобігаючи стресу від посухи в холодні місяці.

Але зі зниженням температури зменште поливання, щоб допомогти рослині природним чином перейти в стан спокою.

Важливо утриматися від надмірного поливання квітів гібіскуса восени, оскільки це може призвести до гниття коріння, коли рослина не активно росте.

Підживлення калієм

Слід використовувати добриво з низьким вмістом азоту та високим вмістом калію. Це зміцнить стебла та підвищить морозостійкість, а не стимулюватиме нове зростання.

Реклама

Перевірте на наявність шкідників

Перед настанням зими важливо зробити огляд квітів гібіскуса на наявність шкідників та обробити від попелиці та щитівок.

Щоб позбутися попелиці, обприскайте квіти сильним струменем води зі шланга, а потім обробіть їх мильним розчином. Зосередьтеся на нижньому боці листя, оскільки попелиця часто ховається в цих щілинах.

Захистіть квіти від морозу

Якщо ви маєте справу з будь-якими ніжними сортами гібіскуса в холодному кліматі, слід обгорнути їх у морозостійку тканину або перемістити рослини гібіскуса в горщиках до захищеного місця.