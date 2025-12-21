Особистий бюджет на 2026 рік: як сформувати, що врахувати

© Credits

Як це зробити правильно розповіла менторка з фінансового мислення Лена Шепель.

З чого почати?

Перший крок на шляху формування бюджету — облік та аналіз щомісячних доходів та витрат. Це потрібно для того, щоб отримати чітку картину того, скільки ви дійсно заробляєте і на що переважно витрачаєте гроші. Протягом двох місяців фіксуйте в електронній таблиці Excel (це найзручніший варіант) кожну покупку та кожну зароблену гривню. Щоб не зійти з дистанції завчасно, адже робити нотатки доволі нудно — запасіться терпінням. Отримані результати можуть вас дуже здивувати.

«Коли 8 років тому я вперше формувала річний бюджет своєї родини і підрахувала скільки грошей ми витрачаємо на каву — була відверто шокована, — зізнається Шепель. — Ми з чоловіком заходили до улюбленої кав’ярні тричі на день, бо полюбляємо справжню чорну каву, і за місяць по каві виходив солідний чек. Без аналітики ця категорія розходів була просто непомітною. Аби зменшити витрати, ми придбали кавомашину і частіше почали пити каву вдома. За 4 місяці кавомашина повністю окупилась. Додам, що у формулюванні особистий бюджет на рік — ключове слово „особистий“. Нам вдалося зменшити витрати на каві, для вас це можуть стати книжки, косметика чи солодощі. Особисто я роблю подібний облік витрат раз на три місяці. І з кожним разом це робити набагато простіше».

Три важливі категорії

Після обліку та аналізу доходів та витрат, можна починати формувати бюджет на рік. Універсальної формули планування бюджету не існує, тому що на старті у кожного різні умови: хтось має власне житло, а хтось платить оренду; хтось закладає кошти на паливо для автомобіля, а комусь потрібно щомісяця купувати транспортну карту. Але кожен бюджет має будуватись на чотирьох стовпах: доходах, витратах, боргах та заощадженнях. Причому основний акцент робиться саме на витратах.

Витрати поділяються на три категорії: базові, бажані та імпульсивні.

Базові стосуються нашого виживання — це харчування, лікування, оплата житла. Простіше кажучи, це кошти, які потрібно витрачати щомісяця за будь-яких обставин.

Бажані витрати відповідають у нашому житті за приємні емоції. Це та сама кава в улюбленому кафе, вінілові платівки, якщо ви меломан, одяг та косметичні процедури. Тобто все, що дарує вам радість.

І третя категорія, яка часто змушує нас виходити за рамки бюджету — імпульсивні витрати. Це незаплановані покупки під час шопінгу, розпродажів та різноманітних акцій, коли ми витрачаємо гроші, бо нам здається, що ми економимо. Боротися з імпульсивним бажанням купити книжку чи помаду, яка вам сподобалась в моменті — марна справа. Краще виділити для подібних покупок конкретну суму, яка не зробить вас банкрутом.

А якщо є борги?

Якщо у вас є борги або кредити — вони потрапляють в категорію базових витрат. Взагалі ж на кожну з перелічених категорій потрібно щомісяця виділяти певну суму грошей з доходів. При цьому стежити, щоб дохідна частина бюджету покривала витратну. Коли ви розумієте, скільки вам потрібно на базові, бажані, імпульсивні витрати та закриття можливих боргів, вам стане зрозуміло, скільки у вас залишилося вільних грошей для формування фонду спокою, який також має назву «фінансова подушка безпеки».

«Існує класична схема розподілу персонального бюджету на 50×30×20, але особисто я вважаю цю модель недосконалою, — запевняє менторка. — Вам потрібно знайти свою формулу, бо на бажані речі ви можете витрачати 40%, а базові потреби будуть вкладатися в 30%. Все це дуже індивідуально. Шукайте модель, яка найкраще підходить вам».

Подбайте про фонд спокою

5-10% від щомісячних доходів варто заощаджувати та зберігати у фонді спокою та фонді досягнення фінансових цілей. Ви можете придумати для них назву, яка вам більше імпонує: «Фонд незламності», «Життя без форс-мажорів» та інше.

Фонд спокою потрібен для вирішення форс-мажорних ситуацій, які бувають у житті кожної людини: це терміновий ремонт авто, похід до стоматолога, купівля нового смартфона, тому що розбили старий.

Фонд для досягнення фінансових цілей — це кошти на літню відпустку, ремонт у квартирі, якусь омріяну покупку. Краще обрати одну довгострокову фінансову ціль, на яку треба збирати не менше 12 місяців (це може бути подорож за кордон, купівля автомобіля тощо) та 1-2 короткострокові цілі. Річ у тім, що мозку людини важко зосередитись на понад трьох цілях одночасно. Якщо ж ви швидко досягнете короткочасної цілі, можете замінити її на нову. Ще одна важлива порада: гроші у фонді спокою мають зберігатися окремо від грошей з фонду фінансових цілей. Фонд спокою має бути недоторканим, щоб у будь-якій непростій ситуації ви знали: у вашому бюджеті є кошти, щоб розв’язати проблему.

Фінансовий план не обов’язково має збутися за рік на 100 відсотків. Можливо ви не зможете досягти всіх поставлених цілей — це нормально. Але що ви точно отримаєте, так це фінансовий орієнтир і відчуття того, що саме ви керуєте власними грошима.