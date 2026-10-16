Останнє косіння газону: як не пропустити правильний момент

Останнє косіння газону / © Credits

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Наприкінці осені газон поступово сповільнює ріст, але визначити точний момент для останнього косіння не так уже й просто. Орієнтуватися лише на календар не варто, адже багато залежить від виду трави, температури та погодних умов. Видання Real Simple розповіло, як визначити час останнього косіння та підготувати газон до зими, щоб навесні він знову був густим і здоровим.

Як зрозуміти, що час косити востаннє

Трава росте повільніше та змінює колір. Коли газон майже припиняє відростати, а окремі ділянки починають буріти, це може свідчити про наближення періоду спокою. У прохолодних регіонах таке часто відбувається наприкінці жовтня чи на початку листопада. Водночас деякі види трав у теплішому кліматі можуть рости цілий рік.

Трава трохи вища за звичну норму. Висота останнього косіння залежить від виду газонної трави. Перед зимою варто трохи підняти лезо косарки — приблизно на 0,6–1,3 см вище рекомендованої висоти. Такий покрив допомагає стримувати проростання зимових бур’янів. Якщо протягом тижня трава більше не відростає, це ще одна ознака завершення сезону.

З дерев опало листя. Для газонів із травами прохолодного сезону косіння восени потрібне не лише для підстригання, а й для збирання листя. Якщо воно пролежить на траві всю зиму, то може перешкоджати доступу світла та повітря і спричинити появу навесні мертвих ділянок. Подрібнене листя у невеликій кількості можна залишати як органічну добавку до ґрунту, проте товстий шар краще прибрати.

Денна температура стабільно нижча за +7–10 °C. Коли повітря регулярно не прогрівається вище 4–10 °C, ріст трави сповільнюється. Це орієнтир, а не універсальне правило. Остаточне рішення залежить також від стану газону та місцевого клімату.

Як підготувати газон до зими

Рідше косіть. Що повільніше росте трава, то рідше їй потрібне підстригання. Проте не варто повністю пропускати останнє косіння, адже надто довга трава може лягати (опускатися) і злежуватися, а це підвищує ризик грибкових захворювань, зокрема плісняви.

Не зрізайте забагато за один раз. Не варто видаляти понад третину довжини травинки за одне косіння. Надмірне обрізання спричиняє стрес для газону, пожовтіння і пошкодження. Якщо трава сильно переросла, краще підстригати її поступово.

Правильно прибирайте листя. На початку та в середині осені опале листя можна подрібнювати косаркою, щоб воно поступово розкладалося і збагачувало ґрунт. Наприкінці сезону, коли природні процеси розкладання сповільнюються, надлишок листя краще зібрати та прибрати.

За потреби внесіть осіннє добриво. Спеціальне добриво для підготовки газону до зими може допомогти траві відновити ріст навесні. Вибирайте засіб відповідно до виду газону та інструкції виробника, також враховуйте стан ґрунту та клімат.

Здоровий газон навесні починається з правильного догляду восени. Не поспішайте ховати косарку лише тому, що настала холодна пора. Дочекайтеся, доки ріст трави помітно сповільниться, приберіть опале листя і не зрізайте траву надто коротко. Кілька простих кроків допоможуть газону краще пережити зиму та зустріти новий сезон у гарній формі.

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