Останній шанс на пересаджування: які 10 багаторічних рослин треба розділити до настання холодів

Багаторічні рослини повертаються до вашого саду щороку, що робить їх відносно невибагливими у догляді. Однак, вони потребують розділення час від часу.

Важливо розуміти, які багаторічні рослини ділити восени, поки температура не опустилася надто низько. GardeningKnowHow розповідає, які рослини треба поділити восени й як це зробити правильно.

Багаторічним рослинам потрібно розділення, щоб забезпечити їхнє коріння достатньо місця для росту та поглинання поживних речовин. Розділення також допомагає керувати розміром та поширенням рослин і дає вам більше рослин для додаткових ділянок саду. Ось все, що вам потрібно знати про рослини, які потрібно пересаджувати перед зимою.

Навіщо ділити та пересаджувати восени

Хоча багато садівників вирішують ділити багаторічні рослини навесні, осінь також є чудовим часом для цієї роботи. Температура прохолодніша та знижується, що менше навантажує коріння, яке турбують та обрізають.

Якщо не чекати надто довго восени, ґрунт все ще буде теплим, що також потрібно корінню для приживлення. Осінь часто буває дощовою, що забезпечить вашим новим рослинам велику кількість води для росту та комфорту до зими. За правильного вибору часу пересаджені рослини матимуть достатньо часу та гарних погодних умов, щоб створити хороший фундамент для наступного року.

Найкращі рослини для розділення та пересаджування перед зимою

Багаторічні рослини найкраще ростуть за регулярного розділення, і осінь може бути чудовим часом для цього, але тепер вам потрібно знати, що ділити в цю пору року. Наприклад, чи можна ділити хости восени? Як щодо розділення лілійників восени? Або хризантеми чи півонії? Ось шпаргалка для багаторічних рослин, які можна безпечно ділити безпосередньо перед зимою:

Астильби

Ехінацеї

Кореопсис

Лілійники

Трави

Хости

Іриси

Східний мак

Флокс

Шавлія

І коротке зауваження про те, що не слід ділити зараз: рослини, що квітнуть восени. Наприклад, найкраще залишити хризантеми та айстри в спокої до весни. Рослини, що цвітуть, вкладають енергію в цвітіння. Їх слід ділити, коли вони можуть вкладати цю енергію в ріст коренів і листя.

Також уникайте розділення деревних рослин. Діліть півонії лише за дійсної потреби. Їх можна розділити восени, але зазвичай вони погано переносять викорчовування та переміщення.

Як розділити багаторічні рослини

Розділення рослин — це відносно легко, але може вимагати певних зусиль, якщо вони великі або мають розгалужене коріння. Почніть з планування цієї роботи на похмурий день з прохолодною температурою. Переміщення рослин у спекотний, занадто сухий день спричинить їм непотрібний стрес.

Якщо в прогнозі немає дощу, полийте рослини за день до їх розділення. Якщо йшов дощ і ґрунт вологий, пропустіть цей крок.

Використовуйте садові вила або, в ідеалі, гостру лопату для пересадки, щоб викопати материнську рослину. Працюйте обережно та повільно, щоб уникнути зайвого пошкодження коренів.

Обережно видаліть бруд з коріння. Воно необов’язково повинно бути чистим, але ви повинні бачити коріння, щоб розділити його.

Розділіть рослину на менші частини, обережно розтягуючи коріння або зрізаючи його гострим садовим інструментом.

Переконайтеся, що кожна частина має від трьох до п’яти здорових пагонів і хороший пучок міцного коріння.

Тримайте кожну частину в тіні та вологому місці, доки не будете готові пересадити їх в інше місце. Зробіть це якомога швидше.

Якщо ви не плануєте зберігати свої частини, ви можете компостувати їх. Або поділитися ними з друзями та сусідами.

Час має вирішальне значення для осіннього розділення. Найкращий час для виконання цієї роботи — за чотири-шість тижнів до перших сильних заморозків у вашому регіоні. Перевірте середню дату перших заморозків, щоб отримати уявлення про те, коли вони можуть статися. Залежно від того, де ви живете та займаєтеся садівництвом, осіннє пересаджування — від кінця серпня до початку-середини жовтня.

Майте на увазі, що листя може почати в’янути в цю пору року, але ви все ще можете розділити та пересадити рослини. Найголовніше, щоб коріння було здоровим та енергійним.

Догляд за успішно пересадженими рослинами

Догляд за ділянками після пересадження життєво важливий для їхнього успішного росту наступного року. Добре полийте їх одразу після пересадження та продовжуйте регулярно поливати, якщо не йде дощ. Продовжуйте поливати, поки не почнуться регулярні заморозки.

Ви можете додати легкий шар мульчі, щоб захистити коріння від низьких температур, але не удобрюйте рослини зараз. Це лише стимулюватиме ріст, який може бути пошкоджений взимку. Зачекайте до весни, щоб підгодувати їх.

Поширені помилки, яких слід уникати

Розділення рослин — доволі легкий процес, щойно ви звикнете до цього. Уникайте деяких поширених помилок для найкращих результатів:

Не діліть, коли погода дуже спекотна та суха або дуже холодна. Це лише стресуватиме розсаду.

Уникайте непотрібного пошкодження коренів рослин тупими інструментами. Якщо ви збираєтеся обрізати коріння, використовуйте гострий інструмент.

Не пересаджуйте рослини на занадто велику або занадто малу глибину. Садіть розсаду на ту саму глибину, на якій вона була до відділення від материнських рослин.

Уникайте стресу або навіть знищення розсади через недостатнє поливання. Їй знадобиться багато води перед зимою.

Більшість багаторічних рослин можна розділити навесні, але осінь також є гарним часом для цього. Збережіть собі час навесні та почніть зараз з осіннього розділення та пересадження.