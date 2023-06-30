Останній шанс: які овочі можна встигнути посадити в липні

Якщо у вас залишилося місце на грядках, ще не пізно посадити туди овочі. Але зробити це потрібно цими вихідними.

Які овочі не пізно посадити на початку липня, щоб отримати непоганий урожай, розповідає Еxpress.co.uk.

Встигнути застрибнути до останнього вагона можна лише з деякими культурами. Інакше кажучи, їх лише чотири.

Редиска

Які овочі можна встигнути посадити в липні / Фото: Credits

Редиску необхідно сіяти раз на два тижні, щоб урожай був регулярним. Від початку липня ще не пізно посіяти її кілька разів. Садити овоч рекомендується у вологий і добре удобрений ґрунт.

Китайська листкова капуста

Які овочі можна встигнути посадити в липні / Фото: Credits

Для китайської капусти пак-чой необхідні сонячне світло та родючий ґрунт. Ви можете сміливо посіяти її на початку липня, але не забудьте пікірувати та регулярно поливати.

Морква

Які овочі можна встигнути посадити в липні / Фото: Credits

Моркву також можна посадити в липні, але це буде буквально останній шанс. Пізніше садити її вже немає сенсу. Овоч стійко витримує нестачу води, але може бути схильний до морквяної мухи. Поливайте моркву регулярно, але не перезволожуйте.

Буряк

Які овочі можна встигнути посадити в липні / Фото: Credits

Посаджений у липні буряк також буде останнім. Він дуже любить сонце і не любить холодної погоди. Також буряк любить рясне поливання.

Як виростити гарний урожай овочів, посаджених у липні

Для кращих результатів краще сіяти культури тонким шаром.

Посадіть насіння приблизно на 2,5 см у глибину і на 5 см одне від одного та регулярно поливайте; щойно рослини приживуться, прорідіть їх до 10 см одне від одного, щоб дати корінню місце для зростання.

Щойно рослини дозріють, замульчуйте землю, щоб забезпечити збереження вологи.

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