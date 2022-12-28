Отруєння собак на вулиці: як вберегти тварину від догхантерів та надати першу допомогу

На жаль, отруєння тварин не рідкість, тому якщо з вашим пухнастим другом сталась така біда, тец текст стане вам у нагоді.

Сніг не завжди приносить радість, адже догхантери не припиняють шкодити тваринам, розкладаючи отруту у дворах і на майданчиках для вигулу собак. Однак на думку ветеринарки та зоопсихологині Лідії Лободіної, взимку легше вберегти свого улюбленця від небезпеки, оскільки родентициди часто мають яскраво-рожевий колір і на снігу їх легко помітити.

Іншою небезпечною отрутою є ізоніазид, який підкладають до їжі. Отруєння є дуже небезпечним для тварин і часто загрожує смертю, тому кожен власник має знати симптоми отруєння і алгоритм надання першої допомоги своєму домашньому улюбленцю.

Отрути в організмі порушують роботу системи згортання крові, тому основними симптомами отруєння є:

анемічність слизових оболонок, поява на них крововиливів

кровотечі з носа, рота, анального отвору

пронос і блювота з домішками крові

загальна слабкість, відмова від їжі

судоми

Симптоми отруєння проявляються від кількох годин до доби.

Перша допомога:

Якщо улюбленець проковтнув отруту, необхідно спробувати викликати у тварини блювоту шляхом введення водного розчину перекису водню (1:1).

Терміново зверніться до клініки для надання медичної допомоги.

У разі лікування наслідків отруєння щурячою отрутою застосовують вітамін К1, ізоніазидом - вітамін В6. Їв варто покласти до домашньої ветеринарної аптечки.

Щоб вберегти чотирилапого від отруєння, вигулюйте тварину тільки на повідку, а якщо він любить підбирати – в наморднику.

Не відпускайте улюбленця бігати в місцях, де раніше відбувались випадки отруєння.

Навчіть тварину не брати їжу з рук незнайомців.

За виявлення розкиданих на майданчиках для вигулу тварин підозрілих харчових продуктів, необхідно зібрати їх, не торкаючись руками, і утилізувати.

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