Овочі в раціоні домашнього улюбленця: що можна, а що ні

Овочі в раціоні домашнього улюбленця: що можна, а що ні

Овочі - це невід’ємна складова раціону домашніх улюбленців. Вони є джерелом клітковини, вітамінів та мікроелементів, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Щоб уникнути проблем з шлунково-кишковим трактом і алергією, важливо знати, якими овочами можна, а якими категорично не можна пригощати домашніх тварин.

Домашнім тваринам можна:

Моркву - містить вітаміни груп А, В, С, Е, Р та мікроелементи (Р, К, Мg, I, Fe, Cu, Zn). Бета-каротин позитивно впливає на зір, шерсть, має протипухлинні властивості.

Огірок - нормалізує роботу кишківника, містить вітаміни (С, К, В) та мікроелементи (К, Mg, Cu), має сечогінну дію, підтримує суглоби.

Помідор - містить вітаміни груп В, С, Е (антиоксидантна дія, попередження виникнення новоутворень).

Болгарський перець - містить вітаміни групи В (підтримують стан шерсті), K (підтримують серце), Ca и Mg (сприяють розвитку та підтримці опорно-рухового апарата).

Кабачок - містить фолієву кислоту, вітаміни (А, С), мікроелементи (Са, К), корисний для здоров‘я серця. Регулює роботу кишківника та очищає його.

Гарбуз - містить К, Fe, P, відновлює запалені слизові оболонки, підтримує печінку, позбавляє закрепів, знижує підвищену кислотність шлунку.

Не можна:

Картоплю - в сирому вигляді містить токсичний алкалоїд соланін. Відварена чи запечена картопля також не є корисною, оскільки перенасичена крохмалем. Надлишок крохмалю в організмі призводить до захворювань суглобів. Також така картопля закупорює шлунково-кишковий тракт, що може мати небезпечні наслідки.

Білокачанну капусту - спричиняє метеоризм та кишкові коліки.

Броколі - містить небезпечний ізоціанат. Можна вживати лише відвареною та у невеликій кількості.

Кукурудзу - може спричиняти алергію та метеоризм.

Баклажан - може спричиняти алергію, небезпечний для тварин, у яких проблеми з нирками.

Буряк - може спричиняти алергію та діарею. Можна давати в дуже малій кількості тваринам з рижою шерстю.

Цибулю та часник - містять тіосульфати (спричиняють анемію) та фітонциди (спричиняють отруєння).

Зелень - шлунково-кишковий тракт кішок та собак не призначений для перетравлювання зелені.

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