Ожина: яку користь вона має для здоровʼя та як її правильно зберігати

Ожина / © Associated Press

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Ожина дарує здоров’я, підтримує молодість і навіть може покращити настрій. Але як зберегти її свіжість, коли ягода така ніжна й швидко втрачає форму, саме про це йдеться у матеріалі видання Real Simple, яке розповіло, чому варто включити ожину до раціону, а також, як правильно її зберігати у холодильнику та морозильнику.

Користь ожини

Потужне джерело антиоксидантів. Ожина багата на антоціани — природні пігменти, які надають ягоді темного фіолетового кольору. Ці речовини допомагають боротися зі стресом, викликаним вільними радикалами, зменшують запалення, підтримують молодість клітин і навіть можуть знижувати ризик розвитку хронічних захворювань.

Вітамін С — для шкіри та імунітету . В одній порції ожини, приблизно 100 г, міститься до 35% добової норми вітаміну С. Це важливий компонент для здорової шкіри, вироблення колагену, загоєння ран і підвищення захисних сил організму.

Вітамін К — для міцних кісток. Ожина містить високий рівень вітаміну К, який відіграє ключову роль у згортанні крові та мінералізації кісткової тканини. Його дефіцит може призвести до підвищеної ламкості кісток.

Клітковина — для травлення та стрункої фігури. Ягода містить багато нерозчинної клітковини, яка підтримує здорову мікрофлору кишківника, зменшує рівень «поганого» холестерину та допомагає контролювати апетит.

Як обрати ідеальну ожину

Вибирайте ягоди темно-фіолетового, майже чорного кольору. Стигла ожина не блискуча, а трохи матова.

Уникайте ягід з червоним або недозрілим відтінком, вони будуть кислуваті на смак і вже не дозріють після збору.

Ягідки мають бути м’ясистими, не зім’ятими, без слідів цвілі чи вологи.

Як правильно зберігати ожину

У холодильнику (до 7 днів)

Не мийте ягоди заздалегідь. Волога може пришвидшити розвиток цвілі. Зберігайте у контейнері з вентиляцією, бажано в оригінальній упаковці. Якщо пересипаєте, не використовуйте герметичну тару. Помістіть ягоди у відсік для овочів або «зону свіжості» холодильника з низькою вологістю. Споживайте ожину протягом тижня, щоби вона не втратила смак і поживність.

У морозильнику (до року)

Щоби заморозити ожину правильно:

Промийте ягоди під проточною водою. Висушіть їх м’яким рушником або серветками. Розкладіть на дошці чи деку в один шар і поставте у морозильник на 2–3 години. Перекладіть у контейнер або пакет для заморожування, приберіть зайве повітря та щільно закрийте. Поверніть до морозильника. У такому вигляді ягоди можна зберігати до 12 місяців.

Заморожена ожина ідеально підходить для смузі, випічки, джемів, соусів, йогуртів або навіть як добавка до вівсянки.

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Вплив ожини на жіноче здоров’я

Допомагає під час ПМС завдяки природним антиоксидантам.

Сприяє очищенню шкіри, зменшує акне, покращує колір обличчя.

Підтримує рівень заліза, особливо у поєднанні з вітаміном С.

Покращує когнітивну функцію, адже завдяки поліфенолам стимулює мозкову активність.

Часті запитання

Скільки може зберігатися ожина? На столі — до 1 дня. У холодильнику — до 7 днів. У морозильнику — до 12 місяців.

Як зрозуміти, що ожина зіпсувалась? Поява слизу, плісняви, кислуватий запах — ознаки, що ягоди не слід споживати.

Чи зберігаються корисні властивості після заморожування? Так, хоча текстура трохи змінюється, поживний профіль залишається майже незмінним, особливо вітамін К, клітковина та антиоксиданти.

Ожина — не лише смачна, а й надзвичайно корисна ягода, яка заслуговує на своє місце у вашому раціоні. Вона підтримує імунітет, шкіру, серце і навіть покращує травлення. Головне — зберігати її правильно: не мити заздалегідь, не перекладати у герметичні контейнери та завчасно заморожувати за потреби.