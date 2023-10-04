П'ять дієвих способів позбутися павуків у будинку

Жовтень – найкращий місяць для павуків, які проникають до осель у пошуках їжі й тепла. Хоча вони не є небезпечними, та часто стають причиною страхів і навіть панічних атак як дітей, так і дорослих.

Арахнофобія – страх павуків – може загостритися восени, коли скрізь літає павутиння і до оселі намагаються проникнути ці загалом нешкідливі, але доволі неприємні комахи.

Софі Торогуд із технічної команди Pelsis Group поділилася з Еxpress.co.uk п'ятьма найкращими порадами, як позбутися павуків.

Засоби для чищення з ароматом лимона

Павуків сильно відлякує запах цитрусових, тому чищення меблів, плінтусів і підвіконь засобами для чищення із запахом лимона – це простий і природний метод відлякати їх.

Також ви можете користуватися цитрусовими освіжувачами повітря та свічками з ароматом лимона або лайма.

Регулярне прибирання

Регулярне прибирання оселі може перешкодити павукам гніздитися на вашій території, особливо якщо ви видаляєте їхнє павутиння. Часте використання пилососа тут особливо важливе, оскільки воно знищить не лише павуків, а й відкладені ними яйця, що допоможе різко скоротити їхню чисельність.

Не залишайте їжу відкритою та прибирайте крихти на підлозі, оскільки це приваблює павуків.

Як позбутися павуків / Фото: Credits

Перекрийте точки входу

Павуки проникають до оселі через щілини, наприклад, навколо вікон, тому важливо їх герметизувати. Також важливо мати на вікнах сітки, які не дадуть комахам проникнути до будинку під час провітрювання.

Пастки й пилососи

Пастки й пилососи забезпечують простий і гуманний спосіб боротьби з павуками: ви можете просто випустити їх назад на вулицю, якнайдалі від будинку, абсолютно неушкодженими.

Зовнішнє освітлення

Хоча павуків не приваблює світло, як деяких інших істот, та багато комах, якими вони харчуються, його люблять, а це означає, що їх залучатиме зовнішнє освітлення.

Якщо залишити увімкненим на ніч підсвічування на веранді або на балконі, це, найімовірніше, приверне до вашої оселі безліч комах, а павуки швидко підуть за ними.

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