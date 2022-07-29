П'ять комах, які знищують сад: як позбутися шкідників без хімії

Не буває саду без комах, та якщо з ними не боротися, ні квітів, ні врожаю у вас не буде.

Гарний сад вимагає від власника постійної роботи. До того ж доводиться боротися із посухою, дощами, шкідниками, бур'янами, хворобами рослин і найчастіше — з комахами. Хоча комахи відіграють важливу роль в екосистемі, деякі види можуть завдати вашому саду серйозної шкоди.

Еxpress не рекомендує користуватися пестицидами за першої необхідності, їх краще заощадити як крайній засіб, через серйозну шкоду, яку вони можуть завдати травам і рослинам, і пропонує низку домашніх засобів, які також будуть ефективні у боротьбі зі шкідниками.

Для початку варто розібратися, які комахи є небажаними гостями у вашому саду.

П'ять комах, які можуть зашкодити саду

Найбільш небезпечними для саду є такі комахи:

попелиця

павутинний кліщ

виноградні довгоносики

самшитова вогнівка

журавлині мухи

Як позбутися попелиці

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Затятим садівникам знайомі проблеми, які може спричинити попелиця. Ці крихітні шкідники можуть завдати значної шкоди рослинам і навіть сприяти зростанню грибків.

Ви можете побачити, чи заражена ваша рослина попелицею, за пожовклим або скрученим листям, деформованими квітами або плодами, а також чорним листям або стеблами.

Щоб впоратися з будь-якою навалою попелиці, експерти пропонують створити власний інсектицид, змішавши кілька чайних ложок засобу для миття посуду чи оцту у пляшці з водою. Рясно обприскуйте рослини сумішшю, яка допоможе зруйнувати зовнішню оболонку комахи та вбити її.

Як позбутися павутинного кліща

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Павутинні кліщі крихітні, тому ви, найімовірніше, помітите тонку павутину і плямистість на листі.

Кліщі люблять жарку та суху погоду, тому найчастіше вони стають проблемою влітку, особливо коли нападають на рослини в будинку, на вулиці і в теплиці.

Щоб відлякати їх, регулярно обприскуйте рослини і тримайте миски з водою навколо кімнатних рослин, щоб створити більше вологості.

Ефірні олії, як-от олія лимона і м'яти перцевої, також токсичні для павутинних кліщів, тому суміш води та кількох крапель олії може ефективно допомогти позбутися кліщів.

Як позбутися виноградних довгоносиків

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Виноградні довгоносики зазвичай мешкають на плодах та декоративних рослинах, хоча особливо небезпечні вони для рослин у горщиках.

Дорослі довгоносики довгі та тьмяно-чорні з жовтими мітками на спині, а личинки блідо-жовті і зазвичай знаходяться серед коріння.

Дорослі особини видно влітку, коли вони починають їсти листя, і ви це помітите, оскільки по краях почнуть з'являтися нерівномірні сліди від укусів. Але личинки зазвичай завдають більше шкоди корінню восени та взимку, що може призвести до загибелі рослини.

Довгоносики є важливим джерелом їжі для інших живих організмів у вашому саду, тому намагайтеся уникати використання пестицидів. Натомість регулярно обрізайте уражене листя і стежте за личинками навколо коріння.

Залучення природних хижаків, як-от жаби, їжаки та птиці, не лише покращить біорізноманіття у вашому саду, а й призведе до знищення ними довгоносиків.

Як позбутися самшитової вогнівки

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Ще одна істота, з якою ви можете стикнутися у теплі літні місяці — самшитова вогнівка.

Гусінь зазвичай вилуплюється навесні, і її можна зустріти протягом усього літа. Тоді як багато різновидів гусені здебільшого нешкідливі, деякі види, як-от вогнівка, можуть знищити рослини за дуже короткий час.

Гусінь отримала свою назву через те, що вона надає перевагу рослинам самшиту, які зазвичай використовуються як живоплоти. Ви можете впізнати цю гусінь за її зеленим забарвленням із чорними і білими плямами.

Найкращий спосіб позбавитися цієї гусені — це зібрати її вручну.

Як позбутися журавлиних мух

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Журавлині мухи схожі на великих комарів, вони не кусають людей і тварин, але можуть потай знищувати ваш газон.

Якщо ви помітили, що трава стає плямистою або знебарвленою, насамперед вам треба перевірити ґрунт. Личинки мух-журавлів застрягають у корінні трави, послаблюючи дерен і, своєю чергою, вбиваючи великі ділянки газону.

Мухи виходять на поверхню ґрунту лише пізньої весни та восени, а отже, боротися з ними можна лише в ці періоди. Проте необхідно боротися з мухами-журавлями, які відкладають яйця до кінця літа, щоб запобігти повторенню циклу. Вони люблять вологі місця для відкладання яєць, тому зістригайте траву частіше та уникайте надмірного поливу.

Для боротьби з журавлиними мухами ви також можете використовувати кислотну поживну речовину для газону, як-от сульфат заліза, яка допоможе зміцнити траву та відлякає мух. Коли настане вересень, ви також зможете використовувати органічний біологічний спрей, щоб запобігти вилупленню личинок, коли вони вийдуть на поверхню.

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