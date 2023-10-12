П'ять найлегших у догляді морозостійких квітів, які прикрасять ваш осінній сад

Холодна пора року часто вважається тихим часом у світі садівництва, коли в садах уже немає життя і всі готуються до зими. Але насправді навіть пізно восени ваш сад може квітнути, адже є багато рослин, які добре ростуть цієї пори року.
Глибокої осені і навіть взимку до настання серйозних морозів у вашому саду можуть бути квіти. Але для цього вам варто придбати рослини, які не вимагають особливого догляду й добре переносять холоди.
Садівники назвали Еxpress.co.uk п'ять рослин, які демонструють приголомшливий колір, і, крім того, відомі тим, що за ними легко доглядати.
Седум
Седуми, які також називають очитками, — це чудові суцвіття яскравих кольорів, які ідеально підходять для бордюрів і не потребують ретельного догляду.
Седум стійкий до посухи, потребує мінімального поливання і навряд чи постраждає від хвороб чи зараження комахами. Це робить його чудовим вибором для садівників, які не мають часу регулярно доглядати за рослинами. Очиток може добре рости за температури до -20 °C і квітне від серпня до жовтня.
Зимові братки
Відомо, що ці рослини цвітуть усю зиму. Якщо вкривати їх від особливо сильних морозів і розчищати сніг, вони можуть продовжувати прикрашати сад квітами до весни.
Вони винятково витривалі і добре почуваються на піднятих грядках із хорошим дренажем, але їх також можна садити в контейнерах, біля бордюрів і в підвісних кошиках.
Братки відомі своїми яскравими відтінками жовтого, помаранчевого, червоного, білого, фіолетового або навіть синього кольорів, які можуть надати садам багатобарвності в холодний сезон.
Обов'язково обрізайте всі відмерлі квіти, щоб стимулювати здорове зростання. Якщо садівники садять їх наприкінці жовтня, їм треба дати можливість рости в сонячному місці, де вони зможуть увібрати залишки осіннього сонця.
Верес
Верес — один із найкращих варіантів пізньої осінньої квітки. Він цвіте від кінця літа до осені, і ви можете знайти багато різних сортів на вибір. Якщо ви шукаєте просту в догляді довгоквітучу рослину, яка прикрашатиме ваш сад до глибокої осені, — верес буде чудовим вибором. Крім того, він дуже холодостійкий і витримує мороз до -28 градусів.
Котяча м'ята
Котяча м'ята — прекрасна багаторічна рослина, яка може надати осіннім садам кольору й аромату. Завдяки гарним лавандовим кольорам, які можуть квітнути місяцями, це витривала альтернатива лаванді, яка може пережити суворі зими, не вимагаючи надто багато уваги.
Морозник
Чемериця, також відома як зимова троянда, є чудовим та унікальним доповненням будь-якого зимового саду. Ці багаторічні рослини цвітуть від зими до ранньої весни і бувають різних кольорів: від ніжних пастельних до темно-пурпурових.
Їх часто вирощують у захищених місцях, де вони отримують фільтроване світло, їх також можна садити під кронами дерев або в горщиках. Важливо мульчувати коріння морозника для захисту від зими.
Часто морозник зацвітає просто над шапкою снігу, повідомляючи таким чином садівникам, що незабаром весна.
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