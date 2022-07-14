П'ять небезпечних продуктів: яку їжу ви не повинні давати своєму собаці

Якщо у вас є домашня тварина, то завжди існує спокуса нагодувати її чимось на ваш погляд смачненьким.

Літо завжди супроводжується прогулянками на природі та пікніками. Нині в Україні не так багато місць, де можна було б відпочити, і багатьом не пощастить цього року з'їздити у відпустку, тож люди намагаються скористатися будь-якою можливістю провести день на природі, куди вони беруть своїх собак. Але якщо ви поїхали на пікнік зі своїм хвостатим другом, пам'ятайте, не всі продукти, які їсте ви можуть бути безпечними для вашого собаки.

Ветеринар та дієтолог доктор Чарлі Вебб розповів Mirror, які продукти з нашого літнього меню найшкідливіші для собак.

Кукурудза в качанах

Майже дев'ять із десяти власників домашніх тварин не розуміють, що кукурудза на качані небезпечна для домашніх тварин, і що це основний продукт з пікнікового меню, якого слід уникати.

Сама по собі кукурудза не становить небезпеки, але собакам у жодному разі не можна давати гризти качани. Вони можуть викликати закупорку кишечника, що може призвести навіть до смерті.

Алкоголь

Це здається очевидним – алкоголь собакам протипоказаний. Але, незважаючи на це, більше половини власників домашніх тварин не усвідомлюють, наскільки алкоголь токсичний для собак.

Етанол і хміль можуть викликати у собак алкогольне сп'яніння, блювання, дезорієнтацію, м'язовий тремор і судоми, тому важливо тримати подалі від собак не тільки вино, а й пиво.

Часник та цибуля

Часник та цибуля є одними з основних інгредієнтів, які використовуються для приправи наших страв, але вони дуже токсичні для собак. Ці інгредієнти можуть спричинити розлад шлунка (включаючно з нудотою, біллю у животі та діареєю), а у тяжких випадках можуть призвести до серйозного пошкодження органів, що може призвести до смерті.

Паличка для шашлику

Дуже часто люди купують готові шашлики чи кебаби на дерев'яних паличках. Це зручно, м'ясо вже готове до приготування, не потрібно витрачати час та бруднити руки. Але, якщо ви готуєте шашлик або кебаб на дерев'яних паличках, тримайте свої тарілки подалі від тварин. Запах приваблює собак, вони можуть почати гризти палички, навіть якщо на них вже немає м'яса, стягнувши їх з ваших тарілок. Дерев'яні шпажки можуть пошкодити пащу і травну систему собак або навіть застрягти і викликати задуху, що може призвести до смерті.

Якщо ваш собака жує дерев'яну шпажку, у багатьох випадках він здатний її перетравити, але якщо у вашого собаки починається блювання, зверніться за допомогою.

Сире м'ясо

Також варто при приготуванні шашлику тримати сире м'ясо та рибу подалі від голодних ротів собак. Сире або недоварене м'ясо може містити шкідливі для собак бактерії, такі як сальмонела та листерія, тому уважно стежте за ними.

Які продукти для барбекю можна їсти собакам

Для собак цілком підходять такі продукти:

свинина, яловичина, курка, лосось, правильно приготовлені, без приправ;

овочі на грилі;

трохи свіжих фруктів, але уникайте винограду, слив, персиків, або яблучних кісточок, перевагу варто віддати бананам, апельсинам;

картопля і солодка картопля (повністю приготовлена, оскільки сира картопля містить соланін, сполуку, токсичну для собак);

Що робити, якщо собака з'їв щось шкідливе

Якщо ви думаєте, що ваш вихованець з'їв щось, що може бути для нього небезпечним, зберігайте спокій і постарайтеся не панікувати. Найкращий спосіб дій — завжди одразу дзвонити ветеринару за порадою.

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