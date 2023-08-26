П'ять правил, які допоможуть уникнути конфліктів із сусідами по дачі: досвід британців

Конфлікт із сусідами по садовій ділянці нерідко стає незмінною складовою дачного й заміського життя. Тому не зайвим буде дізнатися, яких правил поведінки дотримуються садівники в інших країнах. Розкажемо вам про досвід британців.

Дача або заміський будинок не завжди можуть бути джерелом позитивних емоцій. Дуже часто в садівничих кооперативах чи котеджних селищах між сусідами спалахують скандали. Виховані та ввічливі британці в цьому сенсі також не є винятком. Нещодавні дослідження показали, що 60 відсотків сімей у Великій Британії стикалися з сусідськими суперечками принаймні з одним зі своїх сусідів.

Тому Еxpress.co.uk нещодавно опублікував для любителів заміського життя п'ять основних правил поведінки, які дозволять уникати конфліктів із сусідами.

Ретельно вибирайте час для стрижки газону

Найдратівливіша дія на присадибній ділянці — стрижка газону. Це шумна робота, яка часто супроводжується неприємними вихлопами, якщо ви використовуєте не електричну газонокосарку. Переконайтеся, що косите газон у розумний час.

Якщо це будній день і ви знаєте, що ваші сусіди працюють з дому, спробуйте косити в обідній час. Вихідними уникайте раннього ранку. Вечір — час сімейної вечері — теж не найкращий час для косіння. Наявність маленьких дітей у ваших сусідів також сильно ускладнить завдання, але якщо ви дізнаєтеся розклад їхнього сну, це допоможе вам вибрати правильний час для робіт, а сусідів налаштує на позитивний лад і люб'язність у відповідь.

Допоможіть сусідові з продажем

Коли люди купляють нерухомість, вони купують не просто нерухомість, а спосіб життя. Частиною цього способу життя є сусіди. Якщо ви бачите, що майно вашого сусіда виставлене на продаж, намагайтеся впорядкувати свою ділянку та підтримуйте чистоту в місцях загального користування. Зрештою, що швидше ваш сусід знайде покупців на свою нерухомість, то менше занепокоєння вам завдадуть численні клієнти, які зазвичай паркують свої авто біля вашого паркану, з цікавістю розглядають ваш сад та іноді навіть намагаються заглянути вам у вікна.

Тримайте батути якомога далі від огорож

Батут у саду з дітьми став нормою. Однак під час вибору місця для батута пам'ятайте, що існує можливість вторгнення у приватне життя сусідів, оскільки діти можуть заглядати через паркани, коли підстрибують занадто високо.

Пам'ятайте, що сусід також може придбати собі батут і встановити його, наприклад, перед вікнами вашої спальні, чи кухні, чи вітальні.

П'ять правил, які допоможуть уникнути конфліктів із сусідами по дачі / Фото: Credits

Дізнайтеся, кому належить паркан

Перш ніж садівники візьмуться фарбувати або навіть перебудовувати паркан, вони повинні бути впевнені, що паркан належить їм, навіть якщо він виходить просто в сад.

Тим, хто не має паркану, експерт рекомендує запитати дозволу у сусіда. Фарбування чужого паркану може здатися невинним, але це може призвести до серйозного конфлікту, особливо якщо власник збирається продати власність.

Будьте обережні зі струменевим миттям

Струменеве миття зовні будинку — чудовий спосіб навести лад, але робіть це з обережністю. Миття під тиском може призвести до розбризкування бруду й каміння по саду та за його межами. На сусідніх ділянках можуть постраждати машини, вікна та рослини. Будьте обережні з тиском, який ви використовуєте під час струменевого миття, і з тим, наскільки близько ви стоїте до ділянок, які очищаєте. Це допоможе уникнути заподіяння будь-якої шкоди.

Також спірним моментом може стати використання гербіцидів, інсектицидів, засобів від слимаків і навіть добрив. Але тут, на жаль, універсальних порад немає. В будь-якому разі із сусідами краще не конфліктувати та вирішувати питання за взаємною згодою.

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