П'ять рослин, які потрібно обрізати у вересні: поради досвідченого садівника

Обрізання – важливий і відповідальний вид садових робіт. Правильне та своєчасне, воно формує зовнішній вигляд, стимулює зростання і цвітіння рослин, водночас неправильне та несвоєчасне може їх занапастити.

Оскільки дні скорочуються і температура починає падати, багато рослин готуються до зимового періоду спокою. Вересень – ключовий місяць у садовому календарі, який знаменує перехід від літа до осені. Обрізання у вересні може бути корисним, але, як і в серпні, важливо розуміти потреби кожної рослини.

Експерт із рослин Еш Рід розповів Express.co.uk, які рослини потрібно обов'язково обрізати на початку осені, щоб навесні вони дали рясне цвітіння.

Троянди

Вересень – "вдалий час" для обрізання кущових троянд, формування рослини та видалення старої, хворої, сухостійної деревини. Однак ніжніші сорти або ті, що ще цвітуть, краще не чіпати до весни.

Літньоквітучі чагарники

Багато чагарників, сезон цвітіння яких завершився до вересня, потребують легкого обрізання. Це може стимулювати нове зростання і сприяти сильнішому квітненню наступного року.

Багаторічні рослини

Оскільки квіти в'януть, деякі багаторічники можна обрізати. Це сприяє охайному вигляду саду й іноді може спровокувати друге, хоча й не дуже пишне, цвітіння.

Листяні дерева

Вересень може бути чудовим часом для обрізання будь-яких листяних дерев, які не плодоносять, тому що рух соків сповільнюється і дерево готується до зими. Це означає менший стрес від обрізання і меншу ймовірність передавання захворювань.

Малинові стебла й виноградні лози

Експерт рекомендує обрізати стебла малини до рівня землі, щойно вони припинять плодоносити восени. Це допомагає рослині сконцентрувати свою енергію на зростанні наступного року. Якщо ви вирощуєте виноград, вересень – час обрізання. Вчиняючи так, ви спрямовуєте енергію рослини на виноград, а не на непотрібне зростання листя.

Які рослини обрізати не можна

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Не варто обрізати у вересні чагарники, які квітнуть навесні, тому що вони вже зав'язали бутони і обрізання означатиме зрізання квітів наступного року.

Так само, якщо у вас є рослини, чутливі до холоду, сильне обрізання може стимулювати нове зростання, яке буде особливо вразливим до морозу.

Головне – спостерігайте за своїми рослинами та обрізайте їх цілеспрямовано і з розумінням. Обрізання – це не лише наука, а й мистецтво, і що більше ви знаєте про ваші рослини, то гарніший вигляд матиме ваш сад.

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