П'ять типів особистості – тест для собак: дізнайтеся більше про характер свого вихованця

Дізнайтеся тип особистості вашого собаки за допомогою цього простого тесту, покликаного допомогти власникам дізнатися більше про поведінку свого вихованця і про те, які стимулювальні іграшки йому потрібні.

Експертка з поведінки домашніх тварин Анна Вебб склала для Mirror тест для собак, який допоможе власникам визначити, який із п'яти описаних типів особистостей відповідає їхньому домашньому улюбленцеві.

Це знання допоможе вам розкрити потенціал вашого собаки та підібрати відповідні спільні ігри й розваги, а також іграшки.

Тест

1. Чи охарактеризували б ви свого собаку, як такого, що надмірно гавкає? Якщо відповідь "так", перейдіть до запитання 2. Якщо відповідь "ні", перейдіть до запитання 3.

2. Чи могли б ви описати свого собаку як такого, що прагне догодити? Якщо відповідь "так", перейдіть до запитання 4. Якщо відповідь "ні", перейдіть до запитання 5.

3. Чи назвали б ви свого собаку дбайливим або ласкавим? Якщо відповідь "так", перейдіть до запитання 6. Якщо відповідь "ні", перейдіть до запитання 7.

4. Ваш собака привітний чи насторожений? Якщо відповідь "привітний", перейдіть до "трудоголіка". Якщо відповідь "насторожений", перейдіть до "захисника".

5. Чи охарактеризували б ви свого собаку, як енергійного? Якщо відповідь позитивна, переходьте до "трудоголіка". Якщо відповідь негативна, переходьте до "посильного".

6. Чи назвали б ви свого собаку дівою? Якщо відповідь позитивна, перейдіть до "джокера". Якщо відповідь негативна, перейдіть до "захисника".

7. Ви назвали б свого собаку екстравертом чи інтровертом? Якщо відповідь "екстраверт", переходьте до "джокера". Якщо відповідь "інтроверт", переходьте до "ніжної фіалки".

Фото: Credits

Трудоголік

За словами професіоналів, трудоголік – це собака, який завжди в русі, зазвичай зі встромленим у землю носом, винюхуючи наступне відкриття. Трудоголікам подобається бути в русі – вони сповнені енергії і люблять старанно працювати для своїх власників, тренуючись і граючись. Якщо трудоголік не задоволений, цим собакам може стати нудно, і вони почнуть гавкати, стрибати і жувати щось. Довговічні інтерактивні іграшки або жувальні іграшки – чудовий спосіб звести до мінімуму цю небажану поведінку.

Трудоголіки прагнуть принести задоволення і успішні у своїй зайнятості, тому щоденна практика слухняності з позитивними нагородами, як-от частування або беззвучні іграшки, – чудовий спосіб зайняти їх. Максимально використовуйте їхнє прагнення винюхувати і знаходити щось за допомогою ігор із захованими іграшками вдома або в саду.

Цей тип собак часто зустрічається серед кокер-спанієлів, бордер-колі та німецьких вівчарок.

Ніжна фіалка

Ніжну фіалку визначають як класичного інтроверта, схильного до непостійної поведінки і боязкого до раптових шумів. Схильні до нервозності та невпевненості фіалки зустрічаються в будь-якій породі. Це можуть бути собаки, які переїхали до будинку з притулку, або собаки, яким не вистачало соціалізації у віці цуценяти.

Фіалки можуть бути налякані раптовими шумами, тому життєво важливо, щоб вони мали безпечне місце, де можна усамітнитися. Цим собакам потрібно багато терпіння, і власник може зміцнити їхню впевненість за допомогою позитивного підкріплення. Вони можуть не знати, що їм сподобається гратися, тому м'які плюшеві скрипучі іграшки – чудовий спосіб їх зацікавити.

Захисник

Очікуйте, що захисникові буде зручніше патрулювати його територію або стежити за вашими пересуваннями, вважаючи, що він гарантує вашу безпеку, кажуть професіонали. Захисники, природно, хочуть захистити свою територію і можуть із підозрою ставитися до інших собак і людей. Найкращий спосіб боротьби з цим – активне спілкування та винагорода вашого цуценяти ласощами за хорошу поведінку з іншими собаками.

Як хороші від природи фахівці з вирішення проблем, вони можуть почати жувати щось заборонене, якщо їх не переспрямувати. Уникайте скрипучих іграшок, які можуть надмірно збуджувати й викликати негативну поведінку, і натомість зосередьтеся на активних іграх, як-от тягання чи перетягування. Захисники легко навчаються, тому використання їх мозку для вирішення проблем за допомогою сигналів слухняності – чудовий спосіб найти їм заняття. Можливо, вони хотітимуть ходити за вами в домі, тому тренуйте заспокійливий сигнал для певного безпечного місця в кожній кімнаті.

Захисниками зазвичай є більші породи, як-от акіта, добермани та ротвейлери.

Фото: Credits

Посильний

За словами експертів, ці собаки – це ваша особиста сигналізація, яка попереджає про будь-які можливі "загрози", як автомобільна сигналізація. Вони дуже розумні, що дозволяє їм краще усвідомлювати "загрози". Наприклад, вони, найімовірніше, будуть першими, хто повідомить вас, коли поряд виявиться кур'єр. Навчений посильний гавкатиме і кидатиметься до свого господаря, щоб переконатися, що той його почув, перш ніж повернутися на своє місце і дозволити вам відчинити двері. Таким чином, власники повинні зосередитися на створенні кордону навколо вхідних дверей, навчаючи свого собаку чекати на місці, та винагородити його за це. Використання різноманітних іграшок допоможе підтримувати інтерес посильного протягом дня, завдяки чому його менше турбуватимуть навколишні подразники. Базові сигнали слухняності та смачні нагороди також допоможуть зменшити небажану поведінку.

Тибетські тер'єри, пуделі, вести та чихуахуа – породи посильних, які люблять попереджати своїх власників.

Джокер

Ці справжні коміки зроблять усе можливе, щоб привернути вашу увагу. Джокери – незалежні мислителі та природжені коміки. Вони точно знають, чого хочуть, що може призвести до поведінки, яка потребує уваги, щоб домогтися свого. Ці "істерики" означають, що ви можете виявити, що джокери рвуть подушки або гризуть ніжки стола. Краще уникати плюшевих іграшок, оскільки джокер їх легко розірве. Натомість виберіть нескрипучі або інтерактивні іграшки, щоб підтримати веселий характер вашого пса.

Щоденне відпрацювання із джокером основних сигналів, як-от сидіти, лежати і стояти, може допомогти зменшити кількість стрибків і гавкання, які потребують уваги.

Французи, бостони, бультер'єри та британські бульдоги – чудові приклади собак типу "джокер".

Читайте також: