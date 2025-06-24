Як приготувати парові вареники без пароварки: оригінальний лайфгак

Парові вареники без пароварки / © Credits

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І це зовсім не жарт. Цим геніальним способом поділилася блогерка Inna_la.food. Виявляється, щоб приготувати парові вареники без спеціального обладнання, достатньо сковорідки з кришкою, шматка марлі та трішки води. Такий метод ідеально підійде для тих, хто не має пароварки чи хоче швидко приготувати невелику порцію.

Вам знадобиться

Вареники

Пательня з кришкою (краще з товстим дном)

Марля чи тонкий кухонний рушничок

Вода

Як готувати

Вистеліть сковорідку марлею у 2–3 шари. Налийте у сковорідку небагато води, щоб утворилась пара, але не настільки багато, щоб вода заливала вареники. Покладіть вареники на марлю, залиште невелику відстань між ними, щоб пара добре їх прогрівала з усіх боків. Щільно закрийте сковорідку. Це важливо: кришка має утримувати пар всередині. Готуйте 7–9 хв. Вареники мають стати м’якими, але не надто вологими.

Такий метод імітує дію пароварки. Вода на дні сковорідки перетворюється на пару, яка готує вареник. Марля, у свою чергу, не дає їм торкатися води, а ще зменшує ризик пригорання.

Поради

Сковорідка з антипригарним покриттям або товстим дном краще утримує тепло та пару.

Не знімайте кришку у процесі. Якщо відкрити сковорідку занадто рано, пара вийде і вареники можуть залишитись сирими.

Не кладіть занадто багато вареників одразу. Готуйте їх партіями, особливо якщо сковорідка невелика.

Простий трюк з марлею та сковорідкою може зробити ваші будні легшими, а обіди — смачнішими. Такий спосіб — справжня знахідка для мам, студентів або просто тих, хто любить швидкі, але домашні рішення.

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