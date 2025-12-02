Пастернак: коли та як його правильно збирати

Пастернак / © Credits

Він морозостійкий, корисний та напрочуд солодкий, якщо зібрати його в правильний момент. Видання Martha Stewart не дарма називає його «ідеальним овочем холодного сезону».

Пастернак — родич моркви, але з глибшим, карамельно-горіховим смаком. Найцікавіше, що холод не просто не шкодить йому, а робить його смачнішим. Мороз запускає природний процес, коли крохмаль у коренеплоді перетворюється на цукри і овоч стає солодшим, ніж у теплі місяці.

Тож якщо ви вирощуєте пастернак або плануєте спробувати наступного сезону, важливо дещо знати.

Коли збирати пастернак

Тут діє головне правило: терпіння — це смак.

Пастернак досягає зрілості приблизно через 100–120 днів після садіння.

Найкращий смак він набуває після першого морозу.

Оптимальний час для збору — початок зими, до того, як рослина почне відростати навесні.

Саме зниження температури перетворює крохмаль на природні цукри, тому пастернак стає солодким і ніжним.

Як правильно збирати пастернак

Навіть якщо ви — новачок у городництві, пастернак не завдасть клопоту. Але є важливі нюанси:

Одягніть рукавиці. Листя пастернаку містить речовини, які можуть подразнювати шкіру та робити її чутливішою до сонця. Це не небезпечно, але краще уникати ризику, тож рукавиці стануть вашим найкращим другом. Використовуйте лопатку. Обережно розпушіть землю навколо кореня, щоб не пошкодити його. Пошкоджені коренеплоди зберігаються гірше, тому дійте делікатно. Витягайте пастернак повільно. Корінь може бути довгим, тож не смикайте його, дозвольте землі «відпустити» його самостійно.

Як зберігати пастернак

Після збору зніміть зелену частину, переберіть коренеплоди та відкладіть ті, що мають ушкодження. Далі — головне правило:

Зберігайте пастернак сухим. Не мийте його, просто струсіть землю руками.

Де зберігати: у прохолодному, темному місці зі стабільною температурою 0–7°C — ідеально. Підійде льох, підвал або холодна комора. Складіть пастернак у коробку чи відро та засипте піском або торфом

У таких умовах пастернак може зберігатися до шести місяців.

Як надовше зберегти пастернак

Заморожування — суперваріант:

Нарізати пастернак кубиками. На кілька хвилин занурити у киплячу воду (бланшувати). Перекласти у миску з льодяною водою. Висушити та розкласти у контейнер або пакет для заморожування.

Так пастернак зберігатиме смак і текстуру 8–10 місяців.

Пастернак має стати частиною вашого зимового раціону, адже він чудово поєднується з супами, рагу, запеченими стравами. Має низький глікемічний індекс, але насичений клітковиною та вітамінами. Це ідеальна їжа для холодного сезону — теплий, солодкуватий та ароматний.