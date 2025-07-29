Пастка для комарів: як зробити бюджетний засіб проти надокучливих комах

Комаха / © Associated Press

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Комарі надокучливі, дратівливі та можуть поширювати смертельні хвороби. Деякі домовласники люблять оприскувати свої подвір’я від комарів, але оприсуквання можуть бути неефективними та можуть зашкодити іншим корисним комахам і тваринам.

Тому GardeningKnowHow пропонує оригінальний рецепт пастки для комарів, який допоможе вирішити ці проблеми. Це швидкий, простий і дешевий спосіб, схвалений екологами, зменшити популяцію комарів у вашому дворі.

Як це працює

Це пасивний спосіб позбутися комарів, який можна влаштувати за п’ять хвилин. Це просто відро, наповнене водою, садовим сміттям та засобом, який приваблює комарів.

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Вода та садове сміття створюють ідеальне середовище для відкладання яєць комарами, але пастка запобігає досягненню зрілості личинок та їхньому харчуванню, поки ви працюєте в саду. Комарина пастка виготовляються з бактерії Bacillus thuringiensis israelensis (BTi), яка атакує личинок комах, мошок та грибкових мошок. Вони нешкідливі для людей, тварин чи інших видів комах.

Як зробити пастку для комарів

Щоб зробити пастку вам знадобиться:

20-літрове відро або інша велика ємність, яка у вас вже може бути

Засіб від комарів

Вода

Сміття з двору

Наповніть відро наполовину до ⅔ водою. Зробіть його стильним, поклавши трохи сміття з двору у воду. Можна використати жимолость та скошену траву. Жимолость у воді приваблює комарів швидше, ніж інші види рослинного матеріалу, а висушена скошена трава вироблятиме ще більше вуглекислого газу, який комарі шукатимуть. Комахи знаходять господарів (тобто нас із вами), винюхуючи вуглекислий газ, який ми видихаємо. Не переповнюйте відро сміттям. Повинна бути відкрита вода, на якій комарі відкладатимуть яйця.

Опустіть у відро розчин від комарів.

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Захистіть диких тварин, щоб вони могли вилізти у відро, наприклад, накрийте верх дротяною сіткою.

Поставте відро в тінисте місце подалі від вашого будинку та зони відпочинку на свіжому повітрі. Комарі люблять прохолодні, вологі, тінисті місця.

Додавайте новий розчин кожні 30 днів, щоб підтримувати захист від комарів. Підтримуйте рівень води, зливаючи зайву дощову воду, що зібралася, або просвердлюючи кілька отворів на ⅔ висоти відра, щоб зайва рідина стікала.

Відро зменшить популяцію комарів у вашому дворі — і ви можете покращити свої результати, залучивши сусідів до веселощів. Тоді ви можете розслабитися та насолоджуватися своїм садом з меншою кількістю комарів!

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