Передаровувати подарунки — можна: 5 ситуацій, коли це абсолютно доречно

Коли свята минають, залишається гора подарунків. Серед них завжди знайдеться щось зайве: друга така сама свічка, ще одна коробка цукерок або річ, яка просто «не ваша». І хоча слово передарувати досі викликає легке відчуття провини, сучасний етикет каже, що іноді це не лише допустимо, а й правильно.

Мистецтво дарувати давно перестало бути про ціну чи новизну. Сьогодні воно — про увагу, усвідомленість і турботу. Видання Martha Stewart розповіло,
якщо річ не приносить радості вам, але може потішити когось іншого, передаровування стає актом щедрості, а не порушенням правил.

До того ж воно чудово вписується у сучасну філософію сталого споживання: замість того щоб припадати пилом у шафі, подарунок отримує нове життя та новий сенс. Головне — знати, коли та як це робити правильно.

Коли це інше соціальне коло

Золоте правило передаровування — ніколи не робити цього у тому самому колі спілкування. Колеги, близькі друзі чи родичі — погана ідея.

Побачити подарунок, який ви колись подарували, у руках іншої людини — завжди боляче та незручно. Тому якщо й передаровувати, то людям з іншого середовища, де не перетинаються знайомства та історії.

Коли це подарунок для господарів

Подарунки для дому — ідеальний кандидат для передаровування. Вино, шоколад, кава, ароматичні свічки, мило, чай — усе, що має універсальний характер і підходить «для всіх».

Єдине правило — переконатися, що подарунок доречний, наприклад, господарі вживають алкоголь і справді оцінять пляшку вина. Для важливих подій на кшталт весіль або ювілеїв краще все ж обирати щось персональне.

Коли подарунок не персоналізований

Перед тим як передарувати річ, уважно її огляньте. Ініціали, гравіювання, особисті записки чи картки — стоп-сигнал.

А от нейтральний предмет із красивим упакуванням — ідеальна база. Додайте власний штрих, наприклад, новий папір, стрічку чи рукописну записку. У такому вигляді подарунок матиме не менш особливий вигляд, ніж щойно куплений.

Коли річ нова чи в ідеальному стані

Передаровують тільки не використані та не пошкоджені речі. Якщо це їжа — вона має бути закрита, зі чинним терміном придатності та гарним пакованням.

Виняток — вінтаж і антикваріат. Такі речі можуть мати історію, і саме вона робить подарунок унікальним. Старовинний посуд, текстиль або декор можуть стати значно ціннішими за чергову закупівлю з магазину, якщо ви точно знаєте смаки людини.

Коли річ справді варта передаровування

Не все потрібно передаровувати «бо шкода викинути». Якщо річ неякісна, сумнівна чи взагалі нікому не подобається з вашого оточення, краще пожертвувати її чи віддати на благодійність.

Передаровування ніколи не має бути поспішним чи вимушеним. Його сенс — не позбутися зайвого, а передати радість тому, хто її оцінить.

Сучасний етикет дедалі більше говорить про усвідомленість, а не формальності. Передаровувати — це нормально, якщо робити це з повагою, турботою та щирим наміром потішити іншу людину.

