Пересаджування квітів: чому на дно горщика потрібно класти кавовий фільтр, а не каміння

Коли ми збираємося пересаджувати наші квіти в горщиках, перед нами завжди постає питання, що покласти на дно вазона, щоб забезпечити для нього гарний дренаж.

Побутує думка, що на дно горщика з квітами потрібно покласти шар гравію, бо начебто цей трюк допоможе убезпечити ґрунт у вазоні від заболочування.

Проте GardeningKnowHow спростовує цю поширену думку, тому що гравій на дні горщика дозволяє волозі накопичуватися з боків контейнера, а не проходити через дренажний отвір. А без дренажу коріння рослини сидітиме у воді та гнитиме. Якщо ж у горщику буде дренажний отвір, додаткова волога витікатиме і забиратиме з собою частину субстрату. З часом рівень ґрунту виснажиться. Без достатньої його кількості для утримання вологи та поживних речовин здоров'я рослини може постраждати.

Навіщо вам потрібен фільтр для кави

Поливання кімнатних рослин / Фото: Credits

Цю проблему можна вирішувати під час пересаджування, але якщо робити його часто, це порушує коріння та викликає у рослин стрес. Зберегти ґрунт у контейнері можна за допомогою кавового фільтра в дренажних зонах квіткового горщика. Використання фільтра у вазоні з квітами дозволяє уникнути вимивання, утримує ґрунт всередині та є натуральним компостованим способом.

А якщо не фільтр для кави

Якщо ви не користуєтеся кавовим фільтром, можна використовувати безліч інших речей, щоб уповільнити просочування води в горщику. Пористі предмети, як-от ландшафтна тканина, газета, компостований пакувальний матеріал, соснові шишки, деревна тріски, торф'яний мох або навіть паперовий рушник, утримуватимуть ґрунт усередині контейнера, дозволяючи надлишкам води виходити. Ці типи матеріалів з вільним дренажем дозволяють воді вимивати накопичені солі й відкладення, щоб зберегти здоров'я ґрунту та рослин. Тож якщо ви не п'єте каву і ідея з фільтром вам не підходить, спробуйте деякі з цих предметів.

Що не варто класти на дно горщика

Пересаджування рослин / Фото: Credits

Хоча нам часто радять класти на дно контейнерів для рослин певні речі, деякі з них є поганою ідеєю. Вода рухатиметься за гравітацією зверху горщика на дно. Коли ви кладете неорганічні, непористі предмети, як-от камені, на дні залишається менше ґрунту для здійснення цього руху, а також для зростання коренів рослин. Зменшення кількості ґрунту насправді означає, що вода залишиться на дні контейнера.

Це робить основу горщика заболоченим, де будь-яке коріння перебуватиме в занадто великій кількості вологи. Це викликає його гниття. Тому каміння і гравій – це табу. Такі засоби, як шар перліту або вермикуліту, можуть здатися гарною ідеєю. Вони часто входять до складу ґрунтів і сприяють дренажу, але вони також утримують вологу. Тому якщо на дні контейнера є шар цих матеріалів, вони утримуватимуть вологу, що може негативно вплинути на здоров'я коренів.

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