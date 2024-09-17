Пересаджування квітів: чому на дно горщика потрібно класти кавовий фільтр, а не каміння

Коли ми збираємося пересаджувати наші квіти в горщиках, перед нами завжди постає питання, що покласти на дно вазона, щоб забезпечити для нього гарний дренаж.
Побутує думка, що на дно горщика з квітами потрібно покласти шар гравію, бо начебто цей трюк допоможе убезпечити ґрунт у вазоні від заболочування.
Проте GardeningKnowHow спростовує цю поширену думку, тому що гравій на дні горщика дозволяє волозі накопичуватися з боків контейнера, а не проходити через дренажний отвір. А без дренажу коріння рослини сидітиме у воді та гнитиме. Якщо ж у горщику буде дренажний отвір, додаткова волога витікатиме і забиратиме з собою частину субстрату. З часом рівень ґрунту виснажиться. Без достатньої його кількості для утримання вологи та поживних речовин здоров'я рослини може постраждати.
Навіщо вам потрібен фільтр для кави
Цю проблему можна вирішувати під час пересаджування, але якщо робити його часто, це порушує коріння та викликає у рослин стрес. Зберегти ґрунт у контейнері можна за допомогою кавового фільтра в дренажних зонах квіткового горщика. Використання фільтра у вазоні з квітами дозволяє уникнути вимивання, утримує ґрунт всередині та є натуральним компостованим способом.
А якщо не фільтр для кави
Якщо ви не користуєтеся кавовим фільтром, можна використовувати безліч інших речей, щоб уповільнити просочування води в горщику. Пористі предмети, як-от ландшафтна тканина, газета, компостований пакувальний матеріал, соснові шишки, деревна тріски, торф'яний мох або навіть паперовий рушник, утримуватимуть ґрунт усередині контейнера, дозволяючи надлишкам води виходити. Ці типи матеріалів з вільним дренажем дозволяють воді вимивати накопичені солі й відкладення, щоб зберегти здоров'я ґрунту та рослин. Тож якщо ви не п'єте каву і ідея з фільтром вам не підходить, спробуйте деякі з цих предметів.
Що не варто класти на дно горщика
Хоча нам часто радять класти на дно контейнерів для рослин певні речі, деякі з них є поганою ідеєю. Вода рухатиметься за гравітацією зверху горщика на дно. Коли ви кладете неорганічні, непористі предмети, як-от камені, на дні залишається менше ґрунту для здійснення цього руху, а також для зростання коренів рослин. Зменшення кількості ґрунту насправді означає, що вода залишиться на дні контейнера.
Це робить основу горщика заболоченим, де будь-яке коріння перебуватиме в занадто великій кількості вологи. Це викликає його гниття. Тому каміння і гравій – це табу. Такі засоби, як шар перліту або вермикуліту, можуть здатися гарною ідеєю. Вони часто входять до складу ґрунтів і сприяють дренажу, але вони також утримують вологу. Тому якщо на дні контейнера є шар цих матеріалів, вони утримуватимуть вологу, що може негативно вплинути на здоров'я коренів.
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