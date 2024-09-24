Пересадження півоній: коли та як це краще робити

Якщо ви хочете мати найгарніші півонії, пересадження – чудовий спосіб збільшити їхню красу й довголіття. А осінь – найкращий час для цього.

Рослини півонії можуть не потребувати розділення, але садівники часто хочуть поділити корені, щоб виростити більше рослин, або просто перемістити півонії на нове місце. І це може добре допомогти покращити здоров’я та життєву силу ваших рослин.

Розуміння того, як омолодити півонії, є дуже важливим, адже так можна зміцнити силу рослини та потенціал її цвітіння. Тому Gardening Know How поділився з садівниками порадами щодо пересадження півоній.

Коли пересаджувати півонії

Півонії / Фото: Credits

На відміну від багатьох багаторічних рослин, півонії можуть рости десятиліттями без особливого догляду з боку квітникарів. Насправді розділення півоній як спосіб розмноження є одним з небагатьох випадків, коли садівники прагнуть викопати свої кущі півоній. Та все ж бувають випадки, коли поділ і пересадження рослини може допомогти омолодити її та дати їй нове дихання. Тому важливо знати, коли пересаджувати півонії.

Визначення часу розділення півоній залежить від сезону та загального віку рослини. В ідеалі хорошими кандидатами на поділ мають бути рослини, які добре прижилися, здорові на вигляд і не мають ознак хвороби або стресу. Осінь – найкращий час для переміщення трав’янистих півоній, коли вони вже давно пройшли зростання і переходять до стану спокою. Тож якщо ви збираєтеся це робити, це має бути частиною вашого осіннього догляду за півонією. Ви можете почати викопувати та ділити кущі, коли рослини почнуть відмирати природним шляхом.

Через прохолодніші умови вирощування пересадження півоній восени часто призводить до міцніших рослин. Садівникам, які прагнуть зменшити ризики захворювання півоній, обов’язково треба проводити пересадження наприкінці сезону, але так, щоб до кінця осені вони встигли добре вкорінилися. Якщо ви хочете зберегти півонію, яка може прослужити десятиліттями, пересадження допоможе їй повернутися міцною.

Куди пересаджувати півонії

Півонії

Пересаджуючи рослини, садівникам однаково доведеться враховувати особливі потреби їхнього зростання. Це означає, що кожна ділянка має добре дренуватися. Хоча півонії зможуть адаптуватися до місць з частковмм затіненням, вони найбільше цвістимуть там, де зможуть отримати повне сонце.

Як розділити рослину півонії

Півонії / Фото: Credits

Перш ніж почати викопувати півонії, спочатку подумайте, чи хочете ви видалити всю рослину, чи лише невеликі частини. Викопувати та видаляти невеликі частини рослини, можливо, буде легше. Процес викопування, розділення і пересадження всієї рослини потребує більших зусиль. Використовуючи лопату, обережно обкопайте по периметру кожну півонію, працюйте по великому колу, щоб не пошкодити її корені. Потім рослину можна підняти та промити від надлишку землі.

Після видалення зайвого ґрунту використовуйте ножиці, щоб відокремити частини коренів, переконавшись, що кожен сегмент має принаймні три-п’ять життєздатних бруньок. Якщо ви хочете лише пересадити півонію на нове місце, цей крок можна пропустити, дозволяючи перемістити всю кореневу грудку на нове місце садіння.

Як пересадити півонію

Півонії

Щоб пересадити півонію восени, викопайте неглибоку ямку приблизно вдвічі більшу за ширину коренів. Помістіть коріння в яму, поклавши його рівно та переконавшись, що кожна брунька спрямована вгору. Обережно засипте яму, щоб кожне вічко, що росте, було покрите не більше ніж 5 см ґрунту. Півонії, які були посаджені занадто глибоко, можуть навесні погано проростати або можуть не зацвісти. Зрештою майте на увазі, що розділеним півоніям може знадобитися один або два додаткові сезони, перш ніж вони знову зацвітуть.

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