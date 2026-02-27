Переїзд і розмотлошення: 4 речі, які не варто брати з собою до нового помешкання

Коробки та мийні засоби / © Credits

Одна з головних помилок під час переїзду — це тягання за собою непотрібних речей.

Експертка TheSpruce назвала чотири речі, яких варто позбутися ще до того, як ви почнете збирати коробки.

Засоби для чищення і гігієни

Коли ви заходите до ванної кімнати або відчиняєте двері шафи з мийними засобами, ви можете побачити купу флаконів, пляшок, банок і баночок. Передивіться, чи всі вони вам знадобляться у новому житті, перевірте терміни придатності та спробуйте пригадати, які засоби залишилися майже невикористаними через їхню низьку ефективність чи занадто різкий запах. Якщо шампунь або піна для ванни не знадобилмся вам у цій оселі, найімовірніше, вони не будуть затребувані і в новій. Не варто витрачати час на пакування, коробки та місце в машині перевізника.

Одяг, який ви не носили цілу вічність

Перш ніж взятися до пакування одягу, варто оцінити речі та визначитися, чи ви їх колись носитимете. Тоді вам не доведеться розгрібати мотлох, щоб дістатися до того одягу, який ви справді хочете носити.

Взуття

Взуття займає багато місця в коробках і часто потребує до себе особливого ставлення під час транспортування. Тому щоб звільнити місце в коробці для улюблених «човників», викиньте непотрібні вам ботфорти, які ви востаннє взували три роки тому, коли йшли на тематичну вечірку.

Предмети декору, які вам не подобаються

Це здається досить зрозумілим. Можливо, вам знадобився деякий час, щоб змиритися з тим фактом, що смаки з часом змінюватимуться і не все, що ви купували як декор, має бути з вами в новій оселі. Цілком нормально дати цим виробам новий дім, подарувати або віддати їх на благодійність.