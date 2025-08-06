Перш ніж вирушати у відпустку: 4 речі, які вам потрібно зробити, щоб захистити свій дім

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Валізи упаковані, тварини влаштовані, і ви залучили довіреного сусіда, щоб він наглядав за домом або квартирою, поки вас немає.

Але перш ніж вирушати у велику відпустку, перегляньте контрольний список безпеки дому від експертів, який вони склали для GoodHousekeeping. Потім ви можете розслабитися та відпочити, знаючи, що ваш дім буде таким самим, як ви його залишили, коли повернетеся.

Увімкніть систему безпеки

Після того, як ви зачините вікна та двері, обов’язково перевірте систему безпеки. Добре мати звичку вмикати систему охорони щоразу, коли виходите з дому, навіть якщо ви просто біжите до супермаркету. Якщо у вас є професійна система безпеки, повідомте компанію про свої плани.

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Від’єднуйте електронні пристрої

Підключені до мережі пристрої становлять серйозну пожежну небезпеку, оскільки раптовий стрибок напруги може призвести до їх перегрівання. Багато електронних пристроїв також використовують електроенергію, коли вони не використовуються тому ви втрачаєте гроші, залишаючи їх підключеними.

Акумуляторні батареї, такі як ті, що використовуються для електровелосипедів та електроінструментів, є одними з найнебезпечніших пристроїв, тому обов’язково від’єднуйте їх від мережі та зберігайте за кімнатної температури. Невеликі прилади, що генерують тепло, включаючи тостери та електричні чайники, також входять до списку обов’язкових відключень.

Увімкніть світло на таймер

Один із найстаріших трюків досі є найкращим у відлякуванні потенційних грабіжників, створюючи враження, що будинок заселений. Це можна зробити за допомогою розумних розеток та лампочок, які дозволяють програмувати вмикання та вимикання світла у випадковий час доби — на відміну від механічних таймерів, які, зазвичай, більш передбачувані, вмикаючи та вимикаючи світло в один і той самий час щодня.

Захистіть подвір’я

Зберігайте будь-які цінні речі, такі як дорогі меблі для веранди або вуличні колонки, у гаражі або сараї. Експерти також рекомендують прибрати садові крісла, іграшки для вулиці та будь-які інші предмети, які можуть потрапити в повітря під час сильного вітру.

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Переконайтеся, що всі зовнішні камери безпеки повністю заряджені. Якщо у вас їх немає, зараз саме час зробити інвестиції. Дослідження показують, що самої присутності зовнішньої камери достатньо, щоб грабіжники двічі подумали, перш ніж вдертися до вашого будинку.