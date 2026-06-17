Перше пасинкування огірків / © Associated Press

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З настанням тепла огірки починають стрімко нарощувати зелену масу. Проте досвідчені городники знають, що для того, щоб рослина не витрачала сили даремно, її потрібно вчасно формувати.

На сторінці gorod_natalya розповіли про простий спосіб першого пасинкування огірків, яке проводять на ранньому етапі росту. Адже саме зараз закладається основа майбутнього здорового та продуктивного куща.

Як зробити перше пасинкування

Під час першого пасинкування увагу приділяють нижній частині рослини. Спочатку видаляють усе, що утворюється у пазухах перших двох нижніх листків. Іншими словами, перший та другий листові вузли повністю очищають від бічних пагонів.

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Далі на рівні третього нижнього листка також прибирають зайві утворення у пазусі листка. Після цього рослину залишають у спокої та дають їй можливість продовжувати ріст.

Навіщо це робити

Головна мета першого пасинкування — допомогти огірку сформувати сильний та добре розвинений кущ. Коли ви видаляєте нижні пасинки на початковому етапі, то стимулюєте рослину спрямовувати поживні речовини на розвиток кореневої системи та основного стебла.

У результаті кущ стає міцнішим, краще провітрюється та згодом здатний сформувати більше здорових зав’язей та плодів. Крім того, очищення нижньої частини рослини допомагає зменшити ризик розвитку грибкових захворювань, адже листя та пагони не контактують із вологим ґрунтом.

Перше пасинкування огірків займає лише кілька хвилин, але може суттєво вплинути на майбутній урожай, тож саме такий простий агротехнічний хитрик часто стає секретом рясного плодоношення влітку.

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