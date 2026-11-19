Перше знайомство з дівчиною сина: подарунки, які допоможуть одразу їй сподобатися

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Подарунки для найближчих людей зазвичай обирати легко, ми знаємо їхні смаки, звички та маленькі бажання. Проте що робити, якщо на святкову вечерю до вас завітає нова дівчина сина. Хочеться бути привітними, не перестаратися та водночас не вручити щось надто формальне.

Видання Good Housekeeping радить не ускладнювати завдання. Невеликий, проте продуманий подарунок допоможе створити теплу атмосферу та показати, що ви раді знайомству. А якщо боїтеся не вгадати зі смаком, можна додати чек для обміну.

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Стильні ідеї

Витончені сережки. Лаконічні золотисті чи сріблясті сережки-кільця — універсальний аксесуар, який пасуватиме і до повсякденного образу, і до вечірнього вбрання.

Стильні склянки. Кольоровий посуд із вінтажним настроєм — симпатична річ для дому, яка стане у пригоді не лише для святкових коктейлів, а й для ранкової кави.

Посуд / © Credits

Набір бальзамів для губ. Наприклад, обрати популярний на сьогодні бренд і це буде практичний бʼюті-подарунок, з яким складно помилитися.

М’який світшот. Затишна модель вільного крою може стати чудовим доповненням гардероба. Обирайте нейтральний колір, якщо не впевнені в її стилі.

Шовкова маска для сну. Маленька розкіш для щоденного догляду за собою. Такий аксесуар додає вечірньому ритуалу трохи спа-настрою.

Набір мініатюр парфумів. Він дасть змогу познайомитися з кількома ароматами обраного бренду та знайти улюблений без необхідності одразу обирати повнорозмірний флакон.

Парфуми / © Associated Press

Стильні рукавички. Моделі з картатим принтом і шкіряними деталями — гарний варіант для зимових свят, особливо якщо дівчина любить модні аксесуари.

Книга для журнального столика. Подарункові видання про моду, дизайн, гастрономію, подорожі чи здоровʼя може стати не лише цікавим читанням, а й стильним елементом інтер’єру.

Декоративний плед. Текстиль із цікавим орнаментом або фактурою допоможе додати затишку будь-якому простору.

Плед / © Credits

Набір для догляду за волоссям. Засоби для зволоження, блиску та боротьби з пухнастістю — приємний подарунок для тих, хто любить догляд за собою.

Ароматична свічка. Безпрограшна класика для створення святкового настрою. Особливо цікавою буде свічка з незвичайними нотами, наприклад, випічки, морської солі та горіхів.

Елегантна косметичка. Практичний аксесуар, наприклад, у бордовому кольорі чи з фактурою під крокодилячу шкіру може стане у пригоді і вдома, і у подорожах.

Косметичка / © Credits

Стильні сонцезахисні окуляри. Моделі з естетикою 90-х — чудовий варіант для дівчини, яка стежить за трендами. Головне — врахувати можливість обміну.

Доглядовий подарунковий набір. Його наповнення може бути максимально різним, чудовим стане, наприклад, еліксир для обличчя, сироватка та детокс-маска.

Перше знайомство з дівчиною сина — не привід влаштовувати конкурс на найкращу майбутню свекруху. Не потрібно купувати надто дорогі речі чи намагатися вгадати всі її бажання. Оберіть щось універсальне, красиве та приємне. Адже найкращий подарунок у цій ситуації — не просто гарна річ, а щире послання, що ви раді знайомству.

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