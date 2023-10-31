Пухнаста зірка соцмереж: всі в захваті від кумедного пса, схожого на Моцарта

Мережею шириться відео із пухнастим домашнім улюбленцем, якого вже встигли порівняти з Вольфгангом Амадеєм Моцартом. Все через те, що померанський щпіц Фугута на відео не причесаний і сплутана білосніжна шерсть на голові песика має вигляд перуки відомого композитора.

Шпіцу Фугу, як скорочено називають його господарі, трохи більше року, він з Японії та має сторінку в Instagram, де регулярно з'являються публікації з ним та ще одним улюбленцем — чихуахуа Тарао. Треба відзначити, що сторінка песиків користується популярністю, адже за ними спостерігають аж 77 тисяч підписників.

Одне із відео привернуло особливу увагу, через що користувачі поділились ним. Коментатори встигли порівняти пса також з іншими композиторами: Йоганном Себастьяном Бахом, Людвигом ван Бетховеном і навіть з королевою Єлизаветою. Дехто з них пише:

"Бачу схожість із Моцартом, але бачу і 85-річну жінку, що збирається до церкви"

"Це не собака. Це джентльменська перука 18-го століття"

"Він просто сидить там і займається своїми моцартськими справами"

"Бро збирається представити найкрутішу симфонію 2023 року"

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