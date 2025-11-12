Песики для котолюбів: 15 порід собак, які сподобаються прихильникам котів

Сіба-іну / © Associated Press

Видання Martha Stewart розповіло про 15 порід собак, які ідеально підійдуть для тих, хто звик до котячого темпу життя, але хоче іншого пухнастика.

Шиба-іну

Маленький, але гордий пес, який у своєму незалежному характері нагадує кота. Шиби часто насолоджуються власною компанією та рідко видають звук, що робить їх ідеальними сусідами для поціновувачів котів.

Басенджі

Ці африканські пси майже не гавкають — замість цього вони «йодлюють». Басенджі самостійні, розумні та спокійні, ідеально підходять для тих, хто цінує тишу та гармонію вдома.

Бішон фрізе

Пухнастий та грайливий, Бішон фрізе не вимагає постійної уваги, як великі активні породи. Він лагідний, допитливий та, як коти, не дуже любить воду.

Бульдог

Ці кремезні песики відомі своїм спокійним характером. Бульдоги малоактивні, люблять проводити час на дивані та вибірково обирають людей для близького контакту.

Чихуахуа

Маленькі, витончені та трохи вперті. Чихуахуа можуть бути обережними з новими людьми, але віддані своїм власникам і підкоряють серце своєю харизмою.

Китайський шарпей

Історично порода охоронна, сьогодні шарпеї — тихі та незалежні, з нотками аристократичності. Вони спостерігають, а не клопочуться, а це робить їх «котячими» компаньйонами.

Чау-чау

Ці собаки обирають одного господаря та часто поводяться як справжні королі: велично, обережно, а ще вони дуже вірні своїй родині.

Піренейський зенненхунд

Гігантські, але терплячі та доброзичливі. Вони люблять короткі прогулянки та можуть годинами відпочивати, це робить їх ідеальними для спокійного домашнього життя.

Японський хін

Мініатюрна, благородна та чарівна порода. Ці собаки спокійні, не надто енергійні та прекрасно підійдуть для невеликих квартир.

Манчестер-тер’єр

Стриманий, особливо з чужими людьми. Активний із сім’єю, але проявляє незалежність, що робить його схожим на кота-мисливця.

Пекінес

Маленький лев у тілі собаки: гордий, розумний та впертий. Пекінес любить увагу, але поводиться самостійно та не нав’язується.

Німецький дог

Неймовірно лагідний велетень. Доги доброзичливі, терплячі та, попри габарити, люблять лежати поруч із господарем, як справжні «диванні коти».

Скотч терʼєр

Невеликий, але впевнений у собі. Незалежний та сміливий, Шотландський тер’єр ідеально підходить тим, хто цінує самостійність домашнього улюбленця.

Ши-тцу

Маленький, але з великою особистістю. Ши-тцу грайливий, люблячий та вміє розважати господаря своїм характером.

Уіпет

Стрункий пес середнього розміру, який, як коти, шукає теплі місця у домі та любить короткі ігри. Спокійний, ніжний та ласкавий, він швидко стає членом родини.

Перед тим як заводити собаку, дослідіть породу. Не всі собаки підійдуть вашому способу життя, навіть якщо вони зовні нагадують котів. Для котолюбів, які хочуть собаку, ці породи — справжній подарунок: незалежні, тихі та ласкаві тільки тоді, коли вони самі цього захочуть.