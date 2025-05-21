П’ять найкращих порід собак, які чудово підходять початківцям / © Credits

Реклама

Авторка TikTok сторінки ingrid.pups поділилася своїм професійним списком найкращих порід собак для початківців. До нього увійшли як очікувані фаворити, так і менш популярні, але напрочуд доброзичливі та надійні породи.

Золотистий ретривер — втілення ідеального сімейного собаки

Ця порода заслужено вважається однією з найкращих для новачків. Золотисті ретривери — це ласкаві, спокійні, товариські та надзвичайно розумні собаки. Вони швидко навчаються, добре ладнають з дітьми та іншими домашніми тваринами, а також прагнуть догодити господарю.

Чому це чудовий вибір для новачків:

Реклама

Високий інтелект і легкість у дресируванні

Врівноважений характер

Ідеальні для активних сімей

Особливості:

Потребують щоденних прогулянок і активності

Регулярний догляд за шерстю

Бернський зенненхунд — велика, спокійна «домашня пампушка»

Ці собаки мають величний вигляд, проте всередині — справжні ніжні гіганти. Вони дуже віддані, доброзичливі та спокійні — це робить їх ідеальними компаньйонами для сімей з простором у домі.

Чому це гарний вибір:

Ніжний, доброзичливий характер

Врівноважений темперамент

Добре підходить для спокійного способу життя

Особливості:

Реклама

Великий розмір потребує багато простору

Схильні до линяння та слиновиділення

Помірна активність

М’якошерстий пшеничний тер’єр — енергійний та харизматичний компаньйон

Милий та компактний пес середнього розміру, ідеальний для міського життя. Хоча ця порода має тер’єрський характер — упертий, активний, цілеспрямований — він чудово підходить для активних людей, готових приділяти увагу фізичній активності та дресируванню.

Чому це варіант для новачків:

Малий розмір — ідеальний для квартири

Гіпоалергенна шерсть

Лагідний та грайливий характер

Особливості:

Потребує активності та уваги

Може проявляти впертість без належного виховання

Пудель — інтелігентний естет у трьох розмірах

Пуделі бувають трьох розмірів — той, мініатюрний та стандартний — і всі вони мають одне спільне: високу інтелектуальність і енергійність. Вони добре піддаються дресируванню, швидко навчаються команд і чудово ладнають з дітьми.

Реклама

Чому варто звернути увагу:

Надзвичайно розумні

Не линяють (шерсть гіпоалергенна)

Соціальні та життєрадісні

Особливості:

Потребують регулярного грумінгу

Не люблять залишатися на самоті надовго

Лабрадор-ретривер — добрий велетень із відкритим серцем

Це одна з найпопулярніших порід у світі — і не дарма. Лабрадори — віддані, доброзичливі, ніжні та надзвичайно розумні собаки, які прагнуть до співпраці з людиною.

Чому підходить початківцям:

Реклама

Швидко вчаться

Дуже соціальні та лояльні

Прекрасно ладнають з дітьми

Особливості:

Не рекомендується обирати лабрадорів робочої лінії (надто енергійні для звичайного побуту)

Варто шукати цуценя у заводчика, який займається собакою від народження

Потребують активного способу життя та спілкування

Щодо собак із притулку

Авторка каналу наголошує, що хоча вона всіляко підтримує «усиновлення» собак з притулків, першим собакам краще бути «передбачуваними», з відомою історією здоров’я та поведінки. Собаки з притулків можуть мати психологічні травми чи особливості, з якими важко впоратися новачкові. Відповідальний заводчик — це не лише про родовід, а й про підтримку, можливість повернення та рекомендації.

Поради для початківців

Оцініть свій ритм життя. Чи зможете ви щодня гуляти з собакою? Чи часто є хтось вдома, щоб не залишати тварину саму?

Зверніть увагу на розмір і догляд. Деякі породи потребують постійного грумінгу чи багато простору.

Заздалегідь домовтеся із заводчиком або з притулком про підтримку. Ідеально, якщо собаку можна буде повернути у виключному разі.

Проконсультуйтесь із ветеринаром. Особливо щодо алергій, стерилізації та харчування.

Собака — це більше, ніж улюбленець. Це новий член вашої родини, з власним характером, потребами та емоціями. Вибір породи — лише перший крок. Далі — любов, виховання, терпіння та багато щасливих моментів разом.