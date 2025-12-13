Підготуйте морозильну камеру до свят: 6 речей, від яких варто позбутися / © Credits

Щоб уникнути хаосу на кухні та вивільнити місце для святкових запасів, варто почати з головного холодного сховища — морозильної камери. Вона, відверто кажучи, часто живе своїм життям: темна, глибока та загадкова. Саме тому регулярний «ревізійний» забіг у морозилку — не примха, а справжня необхідність.

Видання Real Simple розповіло, що там варто навести лад ще до свят і ось речі, які найкраще викинути чи використати у першу чергу.

Загадкове та невпізнанне

Так, той непрозорий пакет у задньому кутку, який має вигляд чогось незрозумілого. Краще, не сумніватися, немарковане та підмерзле — сміливо у смітник. Загальне правило просте:

готові страви та залишки варто використовувати до 3 місяців,

сирі овочі та м’ясо зберігаються 6–12 місяців, якщо все правильно запаковано.

Щоб не повторювати ті самі помилки, просто підпишіть контейнери та пакети — дата та назва. Дрібниця, яка рятує і простір, і нерви.

Прострочене

Ми звикли шукати прострочку у холодильнику, але морозилка — чемпіон по «забутим» продуктами. Якщо термін минув, прийшов час прощатися. Це стосується фруктів, м’яса, десертів і навіть льоду, який стоїть там роками.

Порада: розвантажте повністю морозилку, а коли повертатимете продукти, найстаріші ставте вперед, щоб точно використати першими.

Початі, але забуті коробки морозива

Остання ложка улюбленого морозива — це не стратегічний запас, а зайнятий простір. Перегляньте всі ті напівпорожні коробки та льодяники, які заховалися десь у глибині, та або доїжте, або звільніть місце для чогось справді корисного.

Невдалі гуртова закупівля

Купили гігантський пакет овочевої суміші, яку ніхто не їсть або 2 кг ягід, про які забули, для багатьох, це дуже знайомо. Але важливо поставити пріоритети. Можна або перетворити пакет із сумішшю на суп чи запіканку, або, якщо продукт невідкритий, передати тому, кому він стане у пригоді.

Нехарчові речі у морозилці

Морозилка — це не склад для всього. Порахуйте свої пакети-лідники:

ті, що для ланчів,

ті, що для травм,

ті, що «про всяк випадок».

Перевірте, чи не пошкоджені вони та залиште 1–2 комплекти, а решту розморозьте та приберіть у сухе темне місце.

Старі харчові контейнери

Пластик і скло теж мають свій термін придатності. Якщо контейнер тріснув, деформувався чи вже не герметичний, він не збереже вашу їжу. Краще впорядкувати систему зберігання та, за потреби, оновити набір контейнерів — інвестиція, яка дуже швидко окупається.

Морозилка — корисний простір, а не містичний портал

Підписуйте продукти.

Використовуйте принцип ротації «першим зайшло — першим вийшло».

Регулярно проводьте «мініревізію» — раз на 1–2 місяці.

Зберігайте речі у прозорих контейнерах або пакетах із застібкою.

Свята — ідеальний час не лише для прикрашання дому, а й для мікрореволюції у власному холодильному просторі. Трохи уваги та замість хаосу у морозилці у вас буде місце для всього, від святкових напівфабрикатів до улюблених залишків різдвяної вечері.