Підготуйте сад до осені: 11 справ, які варто зробити вже у серпні / © Associated Press

Видання Real Simple зібрало поради, як перетворити серпень на місяць стратегічних садових рішень, які необхідні вашому саду.

Збирайте та зберігайте овочі. Серпень — пік збору врожаю. Зберігати овочі краще у провітрюваних мішках, паперових пакетах або дерев’яних ящиках, особливо картоплю, моркву та цибулю. Так вони не проростуть і не згниють.

Видаляйте зів’ялі квіти. Обрізайте зів’ялі бутони у багаторічників та однорічників, це стимулює нове цвітіння. Робіть це акуратними, чистими секаторами. Але є винятки: ехінацею та рудбекію краще залишити, адже вони самосіються.

Збирайте насіння. Зрілі квіти, як-от айстри, соняшники, мак і цинії, дають насіння, яке можна зберегти до наступного сезону. Збирайте його лише після висихання рослин, зберігайте у паперових пакетах у прохолодному сухому місці.

Діліть багаторічники. Розділення багаторічників не тільки омолоджує їх, а й дає безплатний садівничий матеріал. Підійдуть хости, іриси, монарда, ехінацея, флокс. Полийте рослини за день до процедури.

Розмножуйте улюблені рослини. У серпні варто брати живці з фуксій, пеларгоній, шавлії, лаванди, розмарину. Збирайте їх зранку, коли листя найнасиченіше вологою та одразу кладіть у вологий рушник або мішечок.

Захищайте ягоди від птахів. Сезон ожини, лохини, малини — рай для птахів, але ви теж заслуговуєте на частинку врожаю. Захистіть ягоди сітками на каркасах із бамбукових палиць або металевих дуг.

Висаджуйте овочі прохолодного сезону. Хоч на вулиці спека, саме час висівати шпинат, капусту, буряк, моркву. Можна сіяти одразу у ґрунт або виростити розсаду у контейнерах.

Саджайте багаторічники та цибулинні. Серпень — ідеальний для садіння багаторічників, наприклад, флокси, ехінацеї, гібіскус, півонії та підготовки до весни, наприклад, тюльпани, нарциси, підсніжники. Розпушіть ґрунт, внесіть компост і оберіть сонячне місце.

Підстрижіть кущі та трав’янисті рослини. Підрізання лаванди, розмарину, декоративних трав оновить рослини та простимулює нове зростання. Обрізайте третину крони, це покращить вентиляцію та запобігатиме захворюванням.

Прополюйте та оновлюйте мульчу. Видаліть бур’яни, викопайте відцвілі однорічники, додайте новий шар мульчі (тирса, кора, сіно). Це захистить коріння від різких змін температури та збереже вологу.