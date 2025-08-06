Підготуйте свій будинок до осені: 10 важливих справ, які варто зробити наприкінці літа

Підготуйте свій дім до осені / © Credits

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Кінець літа — це ідеальний час для технічного обслуговування дому, про це розповіло видання Real Simple. Кілька нескладних завдань зараз можуть уберегти вас від серйозних проблем і витрат у холодні місяці. Тож, що саме варто зробити ми розповімо вам у цій статті.

Огляньте дім на наявність пошкоджень після літніх злив. Навіть якщо грози здавались незначними, сильний вітер і дощ могли пошкодити дах, водостоки чи зовнішнє оздоблення. Перевірте черепицю, жолоби та стики, краще знайти проблему зараз, ніж ремонтувати її взимку.

Перевірте герметичність вікон і дверей. Заміна ущільнювачів, оновлення силіконового герметика чи теплоізоляційної стрічки допоможе зберегти тепло всередині, зменшити витрати на опалення та позбутись протягів.

Замініть батарейки у пожежних і газових сигналізаторах . Навіть якщо нічого не сталося, це запобіжна міра, яку не варто ігнорувати. Перевірте всі датчики диму та чадного газу, замініть батарейки, а за потреби й самі пристрої.

Зробіть чищення килимів. Улітку вони накопичують пил, пісок, шерсть тварин і пилок. Глибоке чищення до закриття вікон на осінь і зиму допоможе уникнути алергій та зробить повітря у будинку чистішим. Не хочете робити це самі, зверніться до клінінгової служби.

Помийте подвір’я та доріжки під тиском . Тепла погода — ідеальний час для мийки терас, доріжок, фасаду чи навіть гаража. За літо вони могли покритись пліснявою, грибком або слідами пилу. Миття під високим тиском — це не лише чистота, а й профілактика зношування матеріалів.

Закрийте басейн (якщо маєте) . Саме час підготувати басейн до зими. Очистьте, продезінфікуйте, злийте воду та накрийте захисною плівкою. Це зекономить час і гроші навесні.

Проведіть обслуговування системи опалення та вентиляції. Почистьте вентиляційні отвори, замініть фільтри, переконайтесь у справності кондиціонера чи опалювального котла. Якщо потрібно, запросіть фахівця. Чисте повітря у домі — це здоров’я всієї родини.

Приведіть до ладу передпокій чи вхідну зону. Щоб уникнути осіннього хаосу, ще до початку школи та похолодання наведіть лад у зоні біля дверей, а саме приберіть зайве, підготуйте місце для чобіт, курток, парасольок та рюкзаків.

Пропилотяжте важкодоступні місця. Кінець літа — найкращий момент, щоб прибрати під ліжками, за меблями, у кутках. З приходом опалювального сезону пил з цих зон може розноситись по всьому дому. Якщо меблі важко рухати, замовте допомогу професіоналів.

Помийте вікна та підвіконня. Влітку скло збирає пил, пилок, сліди дощу. А волога осіння погода може перетворити це все на цвіль. Вимийте вікна зовні та зсередини, не забудьте про рами та підвіконня. Так не лише стане чистіше, а й світліше у домі.

Осінь — це затишні вечори, какао та свічки. Але все це набагато приємніше, коли дім готовий до сезону. Виділіть день або два на ці завдання і восени ви скажете собі «дякую». Дім — це ваш простір для відпочинку та безпеки. Коли ви підтримуєте його у хорошому стані, ви дбаєте про комфорт усієї родини.