Підійдуть ледачим садівникам: 7 квітучих рослин, які практично не вимагають догляду

Догляд за садом вимагає багато часу та сил, але, якщо ви хочете мати гарний сад і водночас не витрачати на нього багато часу, вам варто уважно поставитися до вибору рослин для посадження. Вибирайте максимально невибагливі екземпляри, і тоді ваш сад матиме привабливий вигляд за мінімуму витрат зусиль.

Вирощування рослин вимагає багато важкої роботи та пристрасті, і коли вони вмирають, це завдає біль. Бачити, як рослини вмирають на ділянках недбайливих садівників, після того, як професіонали витратили час на їхнє вирощування і догляд за ними, просто несамовито.

Тому експерти з садівництва з Gardener Know How поділилися списком із семи рослин, які просто неможливо занапастити, як би ви не намагалися.

Ці рослини дуже живучі. Вони можуть переносити різні суворі умови, включаючи спеку, вітер, холодну погоду, посуху тощо.

Герань

Герані — дуже популярна рослина, що користується великим попитом, тому що вони дуже декоративні, красиві і бувають різних кольорів.

Крім того, що герань — надзвичайно приваблива, вона також є однією з найживучих вуличних рослин, які неможливо занапастити. Ця рослина може переносити спеку і посуху і переживе спекотне літо, навіть якщо ви їх майже не поливаєте.

Петунії

Петунії — одні з найяскравіших кольорів, оскільки вони бувають різних кольорів, включаючи світло-лимонно-жовтий, лимонно-зелений, рожевий та багато інших. Ці рослини чудово цвітуть. Вони цвістимуть від весни до заморозків, створюючи прекрасну атмосферу в саду. Хоча їм потрібен регулярний полив, фахівці кажуть, що вони не помруть, якщо ви їм його не забезпечите.

Седум (очиток або заяча капуста)

Це одна з найуніверсальніших і невимогливіших рослин, і вони бувають різних розмірів і навіть квітів. Вони в основному використовуються або як грунтопокривні, або як декоративні вуличні рослини.

Це рослини, які не потребують особливого догляду. Поливайте їх лише тоді, коли вони видаються сухими, і вони виживатимуть роками.

Хости

Крім того, що хости легко вирощувати, вони є надзвичайно міцними рослинами. Вони можуть переносити надмірну спеку та багато інших суворих умов вирощування. Також хости мають дуже унікальний зелений колір, що робить їх чудовим вибором для прикраси саду.

Коралові дзвіночки

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Якщо ви хочете мати вічнозелений сад, який не потребує особливого догляду, то експерти радять їм вирощувати Coralbells. Вони теж є щитом від спеки та холоду для квітів. Ці рослини можуть рости як на сонячних, так і на тінистих місцях. Це ідеальний вибір, якщо у вас недостатньо часу, щоб присвятити себе саду.

Вейгела

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Цю рослину дуже люблять багато садівників, так як вона має химерний вигляд, що робить її дуже декоративною. Фахівці з садівництва кажуть, що цю рослину легко вирощувати і легко доглядати. Вона також привабить у ваш сад метеликів, які оживлять його.

Вербена

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На думку експертів, вербена — одна з найкращих вуличних рослин, яку неможливо вбити. Ця рослина дійсно дуже живуча. Це одна з найбільш посухостійких рослин на землі. Вербена може прожити тижні та навіть місяці без поливання. Крім того, рослина ще й красива та приваблива. Ця чарівна невибаглива рослина цвіте різними кольорами, включаючи білий, рожевий та фіолетовий.

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