Підійдуть початківцям та сім'ям із дітьми: 20 найкращих порід собак для усиновлення

У притулках та групах пошуку нових господарів для кинутих тварин у соцмережах можна зустріти будь-яких собак будь-якої породи. Тому, перш ніж усиновити цуценя, завжди вивчайте характеристики породи і вибирайте ті, які підійдуть вашому способу життя.

Деякі собаки люблять битися з дітьми, у той час як у інших від природи ніжний характер, що більше підходить для життя з малюками. Якщо у вас вдома є маленькі діти, розгляньте можливість привезти додому дорослого собаку замість цуценяти. Старші собаки, як правило, спокійніші, ніж молоді, що дуже важливо, якщо у вас є діти, які можуть тягнути за хвіст.

Фактори, що впливають на пошук вашого хвостатого друга, можуть залежати від ваших умов проживання, розкладу, рівня активності та бюджету. Можливо, вам також доведеться розглянути можливість вибору щодо тихого чи гіпоалергенного цуценяти. Деякі породи можуть робити краще з дітьми старшого віку, ніж з малюками і немовлятами. У разі взяття з притулку попросіть кінологів або досвідчених зооволонтерів допомогти вам знайти свійських тварин, які підійдуть саме вам, оскільки не всі собаки однакові, навіть якщо вони належать до однієї породи. І щойно ви заберете додому свого вихованця, заплануйте заняття з кінологом, щоб навчити як людей, так і собаку тому, як жити довго та щасливо разом.

Для тих, хто готовий взяти цуценя з притулку, Good Housekeeping зібрав рекомендації досвідчених собаківників і склав список найкращих порід собак для усиновлення, які підійдуть собакам-початківцям та сім'ям із дітьми.

Ердельтер'єр

Ердельтер'єр / Фото: Associated Press

Король тер'єрів — як називають ерделем, це щеня — зірка. Хоча ердельтер'єр і не дуже лагідний, він добре ладнає з дітьми та іншими собаками. Ця порода буде особливо добре почуватися в активній сім'ї.

Бергамська вівчарка

Бергамська вівчарка / Фото: Associated Press

Їхній пастуший інстинкт ідеально підходить для того, щоб допомогти дітям зібратися разом, і, хоча вони, як правило, чудово ладнають із дітьми, важливо наглядати за ними, якщо діти починають шуміти, оскільки собаки можуть їх вкусити.

Кішу Кен

Кішу Кен / Фото: Credits

Це дуже миле і ласкаве щеня. Собака середнього розміру відомий своєю слухняністю, відкритістю до незнайомців та терплячістю до дітей.

Сегуджіо Італіяно

Сегуджіо Італіяно / Фото: Credits

Родом із Італії, ці собаки не лише люблять дітей, а й готові піти на все, щоб захистити їх. Тому вам потрібно переконатися, що вони перебувають на міцному повідці серед незнайомців.

Пумі

Пумі / Фото: Credits

Енергійний і рухливий, цей пес виросте лише до 13 кг. Вони добре ладнають із дітьми, особливо з тими, хто готовий гратися з ними, оскільки в душі вони завжди цуценята.

М'якокошерстий пшеничний тер'єр

М'якокошерстий пшеничний тер'єр / Фото: Credits

Якщо линяння дійсно вас турбує, спробуйте одного з цих милих щенят. Хоча жодна собака не виробляє нульових алергенів, у цих шовковистих тер'єрів так звана гіпоалергенна шерсть, тому вони можуть добре підійти тим, хто має легку алергію на хутро. Що ще важливіше, пшеничні — енергійні та віддані домашні тварини, котрі люблять активні ігри, і ганяються за всим, що рухається.

Бішон Фрізе

Бішон Фрізе

Бішони діють, виходячи з припущення, що немає незнайомців, а є лише друзі, яких вони ще не зустріли. Їхнє дружелюбне ставлення супроводжується ще одним бонусом: хутром, що майже не линяє, яке робить цього грайливого пухнастика ще більш ідеальним для веселої родини.

Бернський зенненхунд

Бернський зенненхунд / Фото: Associated Press

Сім'ям, які мислять масштабно, варто розглянути ніжного гіганта, як-от бернський зенненхунд. Вони дійсно дуже великі і пухнасті, але під усім цим пухом ховається милий, добросердечний вихованець, відомий своїм ніжним характером стосовно дітей.

Аляскінський маламут

Аляскінський маламут / Фото: Associated Press

Аляскінські маламути зроблять все, щоб принести задоволення своїй зграї, як людській, так і собачій. Ці потужні собаки, створені для роботи як їздові, потребують лідера, який встановить послідовний режим тренувань і вправ. Ви будете винагороджені доброзичливою мордою і хвостом, що метеляє.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер / Фото: Associated Press

Вони залишалися найпопулярнішою породою собак протягом десятиліть не просто так. Лабрадори люблять дітей, дорослих, інших домашніх тварин практично всіх. Їхня мила поведінка робить їх найкращими друзями, з ким би вони не зустрілися, але не варто недооцінювати їхній високий рівень енергії. Ця енергійна порода потребує щоденних вправ, і ці собакі досить великі.

Золотистий ретривер

Золотистий ретривер / Фото: Associated Press

Ще один фаворит, золотистий ретривер, що повністю виправдовує свій статус типового сімейного собаки. Вони швидко навчаються, і їм потрібно багато фізичної активності: вони люблять бігати, плавати, ловити рибу та всі види активних ігор. Натомість вони дадуть вам радісне спілкування з великою кількістю веселощів.

Бульдог

Бульдог / Фото: Credits

Тим, хто віддає перевагу невимушеному способу життя, краще підійде вірний бульдог. Крім регулярних прогулянок, ці гідні собаки люблять відновлювальний сон. Але будьте обережні, якщо ви живете у теплому кліматі: їхні короткі морди роблять їх схильними до перегріву.

Мопс

Мопс / Фото: Credits

Як і люди, мопси люблять їсти та спати. Ви повинні тримати їх на регулярній дієті (не допускати залишків зі столу!) і стежити за тим, щоб вони багато займалися спортом, тому якщо вам потрібен компаньйон на дивані, з яким можна затишно розташуватися і подивитися фільми, можете припинити пошуки і взяти мопса. Ця порода не потребує великого простору, але однаково цінує ігри.

Бігль

Бігль / Фото: Associated Press

Біглі дуже люблять спілкування. Вони дуже активні, і головне, що вам потрібно пам'ятати — ці кишенькові гончаки можуть стати майстрами втечі, якщо натраплять на чарівний запах.

Ірландський сетер

Ірландський сетер / Фото: Associated Press

Тільки уявіть, що ви гуляєте з одним з цих красенів околицями — це дійсно матиме чудовий вигляд. Але активний спосіб життя (і нескінченний запас тенісних м'ячів) є обов'язковим. Це партнер для тренувань, який мотивуватиме всіх членів сім'ї рухатися.

Французький бульдог

Французький бульдог / Фото: Credits

Містяни обожнюють тихих і невибагливих цуценят. Їхні фірмові вуха кажана і маленький ріст фізично відрізняють їх від своїх більших побратимів-бульдогів. Класичний француз відрізняється пильним, грайливим характером у поєднанні з невимушеною пристосованістю.

Брюссельський грифон

Брюссельський грифон / Фото: Associated Press

Брюссельський грифон — одна з найменших порід собак. Він не витримує тгрубого поводження, як деякі з витриваліших порід у цьому списку. Але якщо ваші діти ніжні, вони будуть винагороджені відданим і розумним вихованцем, який для свого розміру має величезну індивідуальність.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд / Фото: Associated Press

На іншому кінці спектру розмірів перебуває ньюфаундленд, який може важити приголомшливі 70 кг. Ці улюблені домашні тварини процвітають у плаванні, вони також заслужили репутацію собак-нянь завдяки своєму терплячому і пильному характеру. Їхній милий темперамент обов'язково підкорить вас, якщо у вас достатньо місця.

Коллі

Коллі / Фото: Associated Press

Коллі входять до найрозумніших порід собак. Лояльність коллі не має собі рівних, і вони люблять дітей.

Дворяга

Дворяги / Фото: Credits

Так, дворяги самі собою не є офіційною породою, але це не робить їх менш люблячими та чарівними. Тому не варто виключати можливість взяти з притулку собаку без будь-яких породних ознак. Усиновлення не тільки дає одному цуценяті постійний дім, а й звільняє місце в притулку для іншого, який потребує допомоги.

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