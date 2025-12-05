Підлога майбутнього: 6 трендів 2026 року, які дизайнери називають новою класикою

6 трендів 2026 року, які дизайнери називають новою класикою / © Associated Press

Видання Martha Stewart зібрало прогнози дизайнерів щодо того, яка модна буде підлога у 2026 році та одразу скажемо, що наступний рік обіцяє бути сміливим, теплим та дуже стильним.

Поки одні змінюють дивани, а інші шукають «той самий» відтінок стін, фахівці радять почати знизу, а саме, з підлог. Матеріал, малюнок, текстура та навіть фініш можуть повністю переформатувати інтер’єр. І 2026 рік принесе тенденції, які не лише мають актуальний вигляд, а й мають потенціал стати довгожителями.

Фарбована підлога

Як би дивно це не звучало, фарбована підлога повертається. Але не в контрастному «ретро-форматі» XVIII століття, а в новому, стриманішому прочитанні. Відбувається зсув у бік тональних кольорів і дуже делікатних візерунків. Це вже не декоративний жест, а спосіб надати дому елегантності та зібраності.

Популярні мотиви — кістяний, світло-кам’яний чи сірий шаховий малюнок, який додає простору структури. Фарбування — це ще й практичний хід: ідеальний варіант для старих будинків, де підлогу хочеться оновити, але при цьому зберегти характер.

Матовість і сатин замість глянцю

Глянець поступово сходить зі сцени. Йому на зміну приходять матові та сатинові фініші, які підкреслюють природність дерева. Ми вкладаємо більше у справжню, відновлену чи перероблену деревину. Її ніжна текстура та природні нерівності — краса, яку немає сенсу ховати під блиском.

Люди хочуть підлогу, яку не потрібно оберігати «як музейний експонат». Матові поверхні старіють красиво, саме тому вони на піку.

Сизаль

Сизаль — матеріал, який за останні два роки став улюбленцем дизайнерів у США та Європі. І тренд тільки зміцнюється. Це натуральне волокно має перелік переваг, які роблять його майже універсальним:

міцний — витримує родини з дітьми та домашніми тваринами;

приємний на дотик, але не надто м’який;

антистатичний та низькопиловий;

екологічний.

До того ж він «дихає», сизаль абсорбує та віддає вологу, допомагає регулювати мікроклімат у кімнаті.

Кольорові килими

Наступного року кольорові килими перестануть бути акцентом і стануть базою. Дизайнери вже активно працюють з:

евкаліптовими зеленими,

глибоким хакі,

темно-синім.

Ці тони називають «новими нейтральними» — на них легко накладати меблі, декор та додаткові фактури. Тренд також підсилюють меланжеві вовняні килими із дрібними вкрапленнями кольору, вони мають сучасний вигляд, приховують дрібні забруднення та створюють ефект глибини.

Тепло як концепція

2026 рік продовжує глобальний рух до «теплої» домівки. Тепер у тренді:

деревина середніх бурштинових тонів,

теплі коричневі,

м’які теракотові відтінки.

Коли підлога та стіни мають спільний теплий підтекст, дім відчувається гармонійнішим і спокійнішим. Це про затишок, який має сучасний вигляд.

Європейські візерунки

Європейська школа дизайну знову диктує моду. У 2026-му повертаються:

ялинка

французька ялинка

версальські модулі.

Це не просто підлога — це архітектурний елемент, який створює ритм і глибину у кімнаті. Такі патерни однаково органічні і у класичному коричневому камінні, і в ультрасучасних інтер’єрах.

2026 рік робить підлогу сміливішою, теплішою та змістовнішою. Вона перестає бути простим фоном і стає ключовим інструментом дизайну, який:

створює атмосферу,

коригує простір,

підкреслює індивідуальність дому,

додає довговічності й стилю.

Фарбовані дошки, тактильні натуральні килими, глибокі кольори та складні європейські візерунки — усе це має не просто модний, а позачасовий вигляд. Підлога — це фундамент стилю. І якщо вибрати її мудро, оновлювати інтер’єр доведеться набагато рідше.