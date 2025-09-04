Підлога на віка: 6 видів покриття, яке не вийде з моди навіть через 20 років

Мармур / © Credits

Реклама

Проте вибір підлогового покриття — завдання не з простих. Тенденції змінюються, матеріали старіють, а перероблення помилок коштує дорого. Тож, щоб не жалкувати через кілька років, видання Martha Stewart радить звертати увагу на покриття, які зберігають свою актуальність десятиліттями.

Масивна деревина

Чи існує щось більш «домашнє» та стильне, ніж натуральна дерев’яна підлога, адже вона завжди тепла на дотик, наповнює простір природною енергією та чудово поєднується з будь-яким стилем інтер’єру, від мінімалізму до класики.

Європейський дуб. Його світлий відтінок і витончені текстури ідеально вписуються у сучасні скандинавські інтер’єри. А головне, з роками така підлога має ще кращий вигляд.

Північний білий дуб. Міцна, довговічна деревина, яку часто обирають для великих просторів. Завдяки природним нейтральним відтінкам чудово поєднується з каменем, керамікою чи плиткою.

Американський чорний горіх. Темніший та виразніший варіант. Часто використовується у паркетних візерунках «ялинка» чи «шеврон».

Лайфгак: дерев’яна підлога потребує регулярного догляду, але при цьому її можна шліфувати та оновлювати, а це робить її практично вічною.

Реклама

Плитка

Керамічна чи кам’яна плитка — це матеріал, який можна використовувати у будь-якому приміщенні: від кухні до ванної. Вона стійка до вологи, механічних пошкоджень і легко миється.

Травертин. Натуральний камінь теплих відтінків, який надає дому відчуття стабільності й затишку.

Вапняк. Має цікаву фактуру та природні кольори, але більше підходить для сухих кімнат.

Мармур. Символ розкоші. Його обирають для ванних кімнат та віталень. Завдяки різним відтінкам, від білого до смарагдового, мармур чудово вписується як у класичний, так і в сучасний інтер’єр.

Порада: коли ви обираєте плитку, звертайте увагу на коефіцієнт стирання, для кухні та коридору він має бути високим.

Ламінат нового покоління

Якщо колись ламінат асоціювався з дешевим замінником дерева, то сьогодні все змінилося. Сучасні колекції не лише максимально імітують натуральні матеріали, а й можуть бути водостійкими, ударостійкими та теплими.

В Україні дедалі популярнішим стає ламінат із захисним покриттям проти подряпин, це особливо актуально для сімей з дітьми та домашніми тваринами.

Реклама

Вінілова підлога (LVT)

Luxury Vinyl Tiles (LVT) — одне з найцікавіших рішень на ринку. Вона поєднує красу дерева чи каменю з високою стійкістю до зносу.

Стійка до вологи, тож підходить навіть для кухні та ванної.

Має шумопоглинальний ефект.

Зручна у догляді, адже достатньо звичайного миття.

Цікавий факт: у країнах Європи вініл поступово витісняє ламінат саме завдяки своїй універсальності.

Коркова підлога

Корок — це матеріал, який повертається у моду. Він натуральний, гіпоалергенний, теплий та приємний на дотик. А ще, він має природну пружність, тому ідеальний для дитячих кімнат.

До того ж коркові підлоги добре ізолюють звук і утримують тепло, це робить їх чудовим варіантом для квартир у багатоповерхівках.

Реклама

Бетон і мікроцемент

Для прихильників мінімалізму та loft-стилю бетонні підлоги стали справжнім відкриттям. Вони довговічні, стильні та створюють відчуття простору.

Мікроцемент, на відміну від класичного бетону, дозволяє досягти ідеально гладкої поверхні та може мати різні відтінки. У поєднанні з теплими дерев’яними меблями та текстилем такий інтер’єр має неймовірно сучасний вигляд.

Коли ви обираєте підлогове покриття, варто думати не лише про красу «тут і зараз», а й про довговічність. Дерево, камінь, сучасна плитка чи вініл — це інвестиція, яка буде служити десятиліттями. А якщо додати до цього правильний догляд, ваша підлога з часом набуватиме ще більшої краси та характеру.