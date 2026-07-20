Підніміться з колін: як очистити плінтуси, щоб потім не боліла спина

Як очистити плінтуси, щоб потім не боліла спина / © Credits

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Плінтуси — одна з тих деталей інтер’єру, які легко залишаються поза увагою. Але варто лише накопичитися пилу чи шерсті, як вони одразу впадають в око. Саме тому регулярне очищення допомагає підтримувати відчуття справжньої чистоти у домі.

На щастя, сучасні інструменти дозволяють обійтися без незручних поз. Видання Martha Stewart розповіло, що достатньо правильно підібрати інструменти і більшу частину роботи можна виконати стоячи.

Швабра з телескопічною ручкою

Один із найзручніших способів швидко прибрати пил із плінтусів — швабра з подовжуваною ручкою.

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Завдяки довгій ручці можна легко пройтися вздовж усіх стін кімнати буквально за кілька хвилин, не нахилятися та не ставати на коліна. Особливо зручно використовувати цей спосіб у великих квартирах чи будинках, довгих коридорах і на сходах, де постійно присідати було б вкрай незручно.

Пилотяг

Якщо ви вже дістали пилотяг, використайте його можливості на максимум. Насадка-подовжувач допоможе не лише зібрати пил із плінтусів, а й одразу втягнути його всередину пилотяга. Це значно ефективніше, ніж звичайне протирання, адже пил не розлітається кімнатою та знову не осідає.

Для пофарбованих плінтусів найкраще підійде щітка з м’якою щетиною, а вузька щілинна насадка допоможе очистити кути та важкодоступні місця.

Зробіть власний інструмент

Якщо спеціальної швабри немає, це не проблема. Можна скористатися звичайною телескопічною ручкою, закріпивши на ній серветку з мікрофібри чи губку. Перед очищенням достатньо нанести на плінтуси безпечний для деревини мийний засіб і акуратно протерти поверхню.

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Такий спосіб дозволяє легко прибрати накопичений бруд, не нахилятися та не відтираючи його вручну.

Перед миттям перевірте плінтуси

Є одна помилка, яку допускають дуже багато власників житла. Перш ніж використовувати будь-який мийний засіб, уважно огляньте плінтуси на наявність тріщин, щілин або пошкодженого герметика.

Якщо поверхня недостатньо герметична, надлишок води може проникнути всередину конструкції, створивши вологе середовище, сприятливе для розвитку плісняви. Тому використовуйте лише мінімальну кількість мийного засобу та не перезволожуйте поверхню.

Звичайний віник

Не варто недооцінювати можливості звичайного домашнього віника. Проведіть чистою щетиною вздовж плінтусів під час прибирання кімнати і він легко збере пил, шерсть тварин та інше дрібне сміття.

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Завдяки довгій ручці не доведеться нахилятися, а сам спосіб особливо зручний для просторих кімнат і довгих коридорів.

Лайфгак із шкарпетками з мікрофібри

Ще один популярний спосіб, який активно обговорюють у соцмережах, — спеціальні шкарпетки з мікрофібри. Одягніть пару, призначену саме для прибирання, злегка розпиліть безпечний для деревини очищувальний засіб на плінтуси та просто пройдіться вздовж них ногою.

Після прибирання шкарпетки достатньо випрати разом з іншими серветками та ганчірками з мікрофібри.

Витирайте пил зі стін

Є ще один маловідомий секрет підтримання чистоти. Якщо пил накопичується на стінах, рано чи пізно він осідає саме на плінтусах. Тому періодично варто очищати й стіни, наприклад, за допомогою швабри чи щітки з мікрофіброю на довгій ручці.

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Такий простий крок значно сповільнює повторне накопичення пилу внизу та допомагає довше підтримувати охайний вигляд оселі.

Ідеально чисті плінтуси більше не означають години прибирання на колінах. Телескопічна швабра, пилотяг із правильною насадкою, звичайний віник чи навіть шкарпетки з мікрофібри допоможуть швидко впоратися із пилом і брудом і не навантажувати спину.

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