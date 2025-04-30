Підвищать врожайність та знищать шкідників: 8 квітів, які треба посадити на грядки з помідорами

Помідор / © lady.tsn.ua

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Зміст Календула Чорнобривці Настурції Лаванда Бурачник Космея Алісум Цинії

Садіння квітів і помідорів разом підкреслить красу вашого городу, а ще воно має безліч додаткових переваг. Ця практика відома як насадження-компаньйон, яке передбачає ретельне поєднання або розташування рослин для оптимізації їхніх переваг одна для одної. Це перевірений садівничий метод, який використовується в органічних садах для відлякування шкідників, залучення запилювачів і навіть покращення смаку.

Тому назвав GardeningKnowHow назвав 8 ідеальних квітів для садіння з помідорами для підвищення врожайності та боротьби зі шкідниками.

Рослини-компаньйони для помідорів часто асоціюються з овочами, серед гарних партнерів — цибуля, часник, огірок і перець. Проте існує також безліч корисних трав для посадки з помідорами, таких як базилік і петрушка, а також квіти. Продуманий підхід до поєднання рослин матиме вирішальне значення між багатим і поганим урожаєм.

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Вирощування спеціальних квітів-компаньйонів для помідорів може відлякувати шкідників сильним запахом, або вони можуть служити пастками та відволікати шкідників від ваших помідорів. Вони приваблюватимуть запилювачів до вашого саду, покращуючи врожайність, а також корисних комах, які полюватимуть на шкідників. Крім того, квіти можуть забезпечити ґрунтовий покрив, допомагаючи стримувати зростання бур’янів та утримувати вологу в ґрунті, максимально використовуючи простір для посадки.

Отже, якщо ви хочете навчитися вирощувати помідори за допомогою цього перевіреного часом методу, тоді сійте ці квіти одночасно з посівом насіння помідорів.

Вибирайте квіти-компаньйони для ваших помідорів, виходячи з переваг, які вони можуть надати, наскільки добре вони будуть рости на ваших грядках, а також з їхнього зовнішнього вигляду та ваших особистих уподобань. Ось кілька ідей для початку.

Календула

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Календула — це гарна помаранчева квітка, яка має чудовий вигляд на грядках, а також приносить користь сусіднім помідорам. Сильний мускусний запах квітів відлякує багатьох шкідників. Найголовніше для помідорів те, що ці квіти відлякують попелиць, нематод та деяких ссавців-шкідників.

Календула має й інше застосування, окрім підтримки помідорів. Квіти їстівні та мають певні лікувальні властивості, тому ви можете насолоджуватися ними як на кухні, так і на грядках.

Чорнобривці

Чорнобривці / © Associated Press

Чорнобривці — це яскраві, життєрадісні однорічні квіти з класичною формою помпона та кольорами від жовтого до насичено-червоного. Вони здавна використовуються для того, щоб відлякувати кроликів від городів завдяки своєму сильному та характерному аромату, що викликається хімічною речовиною під назвою лімонен. Поблизу помідорів чорнобривці відлякують кількох шкідників, включаючи кроликів, білокрилок та нематод.

Настурції

Настурції / © Associated Press

Настурції служать пасткою для деяких шкідників, включаючи гусениць капустяної молі, білокрилок та попелиць. Вони також приваблюють журчалок, які живляться попелицями.

Є також деякі додаткові переваги вирощування настурцій з помідорами. Рослини розростаються та поширюються, створюючи живий ґрунтопокривний покрив, який утримує вологу в ґрунті та запобігає появі бур’янів. Крім того, листя та квіти настурції їстівні та мають перцевий смак.

Лаванда

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Лаванда — це рослина, цінна через свої гарні, ніжні фіолетові квіти та сильний аромат. Саме цей аромат робить рослини корисними як компаньйони для помідорів. Сильний запах зазвичай приваблює людей, але відлякує деяких шкідників, яким він не подобається. До них належать блішки та нематоди. Квіти лаванди також приваблюють корисних запилювачів.

Однак пам’ятайте, що лаванда має інші потреби в ґрунті та воді, ніж помідори. Спробуйте вирощувати їх у контейнерах поруч із помідорами, щоб краще контролювати умови.

Бурачник

Бурачник / © Credits

Хоча бурачник технічно вважається травою, більшість людей вирощують його заради квітів та як рослину-компаньйона. Яскраво-блакитні квіти привабливі, мають зіркоподібну форму та додають цікавості вашій грядці з помідорами.

Бурачник відлякує шкідників, але також приваблює запилювачів та паразитичних ос, які харчуються попелицями. Він також додає мікроелементи до ґрунту, які можуть сприяти зростанню рослин помідорів та робити їх здоровішими.

Космея

Космея / © Associated Press

Якщо ви новачок у вирощуванні квітів, спробуйте космею. Ці прості однорічні рослини гарні компаньйони для помідорів. Вони приваблюють багатьох корисних комах, включаючи запилювачів та хижаків для шкідників. Зелені золотоочки, зокрема, люблять космею та ненажерливо харчуються трипсами, попелицями та щитівками. Помаранчевий — найкращий колір космеї для приваблення цього друга.

Майте на увазі, що космея може виростати досить високою, тому не саджайте її там, де вона затінятиме рослини помідорів.

Алісум

Алісум / © Credits

Алісум солодкий — це рослина із солодким запахом та великою кількістю крихітних квіток. Вона добре відома своєю здатністю приваблювати комах-хижаків, які відлякують шкідників.

Оскільки аліссум солодкий росте близько до землі, він може забезпечити живий ґрунтопокривний покрив. Він особливо корисний для вирощування помідорів у контейнерах. Посадіть їх біля основи та дайте їм розростися по краях.

Цинії

Цинії / © Associated Press

Цинії не тільки створюють приголомшливий контраст з помідорами, але й є дуже ефектними рослинами-компаньйонами, квітучими все літо аж до перших заморозків. Їхня головна перевага полягає в тому, що вони приваблюють запилювачів, а також корисних комах, включно з сонечками, паразитичними осами та журчалками.

Цинії також чудово підходять для зрізання, тому ви можете зібрати кілька квітів для домашніх букетів одночасно зі збиранням помідорів.

Успішна посадка квітів-компаньйонів для ваших помідорів вимагає певного планування та обмірковування. Ось кілька порад, які слід пам’ятати під час планування грядки:

Не перенасичуйте квіти чи помідори. Квіти не повинні бути розташовані прямо біля рослин помідорів, щоб приносити користь. Дотримуйтесь інструкцій щодо відстані на пакетах з насінням або розсадою, щоб уникнути скупчення та боротьби за ресурси між рослинами. Або ж вирощуйте їх у контейнерах поруч.

Помідорам потрібне повне сонце для росту та плодоношення, тому подумайте про те, наскільки високими будуть квіти та як їхнє розміщення може блокувати сонце.

Враховуйте умови вирощування обраних вами квітів. Вони повинні добре рости у вашому типі ґрунту та місцевому кліматі — перевірте свою зону морозостійкості. Для найкращих результатів їхні потреби також повинні бути подібними до потреб помідорів.

Не забувайте перевіряти помідори та квіти. Не просто садіть квіти-компаньйони та вважайте, що вони захистять ваші помідори від шкідників. Регулярно стежте за ними на наявність ознак шкідників, щоб визначити, чи потрібні вам додаткові методи боротьби.

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