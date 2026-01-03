Післясвяткове перезавантаження: як легко навести лад у домі після Різдва та Нового Року

Післясвяткове перезавантаження: як легко навести лад у домі після Різдва / © Credits

Різдво — чарівне, а от його наслідки не завжди та з цим складно не погодитися. Після кількох тижнів святкового хаосу дім потребує не просто прибирання, а перезавантаження, яке повертає відчуття спокою, чистоти та контролю.

Видання RTÉ розповіло, щоб повернути оселі гармонію, не потрібні ані вихідні, ані надзусилля. Кілька продуманих кроків, правильна послідовність і крапля ефірної олії.

Декор

Найбільша спокуса — запхати все у коробки «як-небудь» і забути до наступного грудня. Але п’ять додаткових хвилин організації зекономлять години у майбутньому.

Сортуйте прикраси за зонами: ялинка, кухня, передпокій, камін, вулиця.

Крихкі речі загортайте у папір або кухонні рушники.

Обирайте прозорі контейнери та підписуйте їх чітко, а не дрібним почерком «на око».

Маленький хитрик: покладіть у кожну коробку ватний диск із кількома краплями ефірної олії та наступного року декор матиме приємний аромат.

Підлога

Свята — справжнє випробування для підлоги: крихти, бруд, сліди від взуття та святкових вечірок.

Ретельно пропилотяжте та приділіть увагу плінтусам, кутам і простору під диванами.

Пройдіться шваброю чи пароочисником зі свіжою насадкою.

Липкі плями видаліть теплою мильною водою.

Якщо була жива ялинка, спершу зберіть голки віником, адже вони можуть пошкодити ролики пилотяга.

Наведіть лад у пакуванні та подарунках

Обгортковий хаос має властивість накопичуватися на дні. Використовуйте «Метод трьох закупівель»:

Залишити — речі, які треба розкласти.

Переробити — папір і упаковку.

Віддати — повтори чи непотрібні подарунки.

Окрема коробка «Наступне Різдво» для стрічок і листівок — проста звичка, яка заощадить час і гроші.

Дивани та текстиль

Затишок часто залишає по собі крихти там, де їм не місце.

Зніміть подушки та ретельно пропилотяжте меблі.

Посипте тканину содою з краплею ефірної олії, залиште на годину та приберіть пилотягом.

Виперіть пледи, струсіть штори, відкрийте вікна хоча б на 10 хв.

Результат — свіже повітря та ефект «як після генерального прибирання», без жодних хімічних спреїв.

Кухня

Кухня у свята працює понаднормово та заслуговує на особливу увагу.

Протріть фасади шаф і ручки — це одні з найбрудніших зон.

Дверцята духовки очистьте пастою з соди та води.

Раковину вимийте теплою водою з мийним засобом до блиску.

Дошки освіжіть лимоном і сіллю.

Миска з содою у кутку кухні чудово поглинає післясвяткові запахи.

Холодильник і морозилка

Час попрощатися з вчорашніми делікатесами.

Повністю звільніть холодильник і без жалю викиньте прострочене.

Полички протріть теплою мильною водою.

Для свіжості покладіть кілька скибок лимона.

Сир або хліб, які не встигли з’їсти, можна заморозити — це зменшить харчові відходи.

Ванна кімната

Гості та святкова метушня рідко безслідно минають ванну.

Душові дверцята обробіть оцтом, залиште на 10 хв і змийте.

Крани протріть половинкою лимона від вапняного нальоту.

Поперіть килимки та рушники.

Не забудьте про основу унітаза — зону, яку часто оминають.

Фінальний штрих — евкаліптовий спрей для душу і ванна перетворюється на січневий спа.

Післясвяткове прибирання — це не покарання, а ритуал повернення до себе. Коли простір навколо стає чистим і впорядкованим, у голові також з’являється більше ясності.

Запаліть ароматичну свічку, впустіть свіже зимове повітря, розправте пледи та додайте живі квіти чи нову рослину. Це простий, але дієвий сигнал, що новий сезон почався — спокійніший, легший та усвідомленіший.