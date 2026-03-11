Півонії / © Associated Press

Півонії давно стали символом елегантності та гармонії у саду. Їхнє глянцеве листя та величні квіти здатні перетворити будь-який куточок на справжню фотозону. Але навіть найкрасивіша рослина потребує правильного догляду, щоб тішити вас роками, про це розповіло видання Martha Stewart. Тож спробуємо розібратися, чи є півонії багаторічними, коли вони квітнуть, чому іноді не тішать бутонами та як доглядати за ними після цвітіння.

Півонії — багаторічні рослини

Найпопулярніші види півоній — це:

трав’янисті півонії

деревоподібні півонії

гібридні півонії (гібриди трав’янистих і деревоподібних)

Всі вони багаторічні, тобто у кінці сезону надземна частина відмирає, чи частково у випадку деревоподібних, а наступної весни рослина знову відростає.

Трав’янисті півонії щозими відмирають до кореня та весною відновлюються.

Деревоподібні півонії зберігають надземні пагони весь рік.

Гібридні відмирають як трав’янисті, але мають міцні стебла та великі квіти, як деревоподібні.

Цвіт півонії

Більшість півоній потребує 2–3 років після садіння, щоб повноцінно зацвісти. Перший сезон часто краще видаляти бутони, щоб рослина витратила енергію на розвиток кореневої системи. Цвітіння триває поетапно:

Деревоподібні півонії: середина квітня — початок травня

Гібриди : середина травня — початок червня

Трав’янисті півонії: середина травня — середина червня

Кожна квітка живе 7–10 днів, але за правильного догляду півонії можуть тішити вас десятиліттями.

Чому півонії не квітуть

Якщо рослина відмовляється тішити квітами, причина може ховатися в умовах:

Недостатньо сонця. Півонії люблять 6–8 годин сонця на день. Тінь стимулює лише листя, а квітів мало. Розвʼязати цю проблему можна обрізанням гілок дерев або пересаджуванням рослини на сонячніше місце. Неправильна глибина садіння. Кореневі бруньки мають бути посаджені на 5 см для трав’янистих та гібридних півоній та 10 см для деревоподібних. Глибше 15 см ризикує загниванням. За необхідності можна підняти корені чи пересадити восени на правильну глибину. Застій води. Заболочений ґрунт може спричинити гниття коренів і жовтіння листя. Для розвʼязання проблеми треба забезпечити дренаж, додати компост та уникати перезволоження. Перенаселеність. Тісно посаджені рослини змагаються за світло, поживні речовини та повітря. Необхілно залишати приблизно 1 м між півоніями чи ділити старі рослини у кінці літа. Неправильний ґрунт. pH 6,5–7,0 та треба уникати використання надмірного азоту, це стимулює листя, а не квіти. Варто провести тест ґрунту, за необхідності додати вапно, компост для структури та легке підживлення навесні. Стрес після пересаджування. Після поділу чи пересаджування рослина може пропустити один сезон цвітіння. Тут головне терпіння та регулярний догляд.

Догляд за півоніями після цвітіння

Правильний догляд після цвітіння гарантує шикарні квіти наступного року:

Видалення відцвілих бутонів допомагає рослині спрямувати енергію на корені та нові квіти.

Обрізання листя, наприклад, трав’янисті та гібриди залишають листя до морозів, а потім їх обрізають до ґрунту. Деревоподібні півонії не потребують щорічного обрізання.

Захистом на зиму буде мульчування 5 см шаром для утеплення та не закопувати кореневу шийку.

Під час весняного догляду треба стежити за заморозками, накривати рослини, якщо прогнозовано нічні заморозки.

Півонії — справжні довгожителі саду, вони багаторічні, можуть жити десятиліттями та щороку тішити, якщо дотримуватися правил садіння та догляду, і тоді ваш сад стане сценою для пишних, ароматних та незабутніх квіткових композицій.