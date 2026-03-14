Плетиста троянда

Реклама

Садівництво останніми роками переживає справжній ренесанс. Люди дедалі частіше прагнуть створити затишний зелений простір біля дому, місце для відпочинку, натхнення та тиші.

І саме плетисті троянди стають головною зіркою такого саду. Вони додають кольору, висоти та структури клумбам, а ще можуть перетворити навіть невеликий дворик на атмосферний квітучий куточок.

До того ж ці троянди доволі невибагливі. Вони легко адаптуються до різних типів ґрунту і за правильного догляду можуть тішити квітами багато років, про це розповіли на сторінці Gardening with Ish.

Реклама

Коли садити плетисту троянду

Найкращий час для садіння — період спокою рослини, коли вона ще не почала активно рости. Зазвичай це кінець зими, рання весна чи пізня осінь.

Головне правило — уникати сильних морозів і надто вологого ґрунту. Коли холодні дощі вже позаду, а земля трохи прогрівається, рослина легше приживається та швидше формує коріння.

Чому троянди іноді вкриті воском

Багатьох садівників насторожує, що куплені саджанці троянд іноді вкриті шаром воску. Насправді це абсолютно нормально. Такий шар:

захищає рослину під час транспортування

зберігає вологу

запобігає пошкодженням

Через деякий час нові пагони легко проростають крізь віск, тому хвилюватися не потрібно, це не шкодить рослині.

Реклама

Як правильно посадити плетисту троянду

Підготуйте місце. Плетисті троянди найкраще почуваються у місцях із гарним сонцем або легкою напівтінню. У глибокій тіні рослина росте значно гірше та слабше квітне. Викопайте простору яму. Для садіння потрібно викопати яму приблизно на 10–12 см ширшу за кореневу систему з усіх боків. Це дає корінню достатньо місця для росту. Заповніть яму легким, добре дренованим ґрунтом або універсальним компостом. Посадіть правильно саджанець. Важливий нюанс, не заглиблюйте троянду сильніше, ніж вона була посаджена у контейнері чи розсаднику. Занадто глибоке садіння може уповільнити розвиток рослини. Після добре ущільніть ґрунт навколо коріння. Рясно полийте. Одразу після садіння троянду потрібно гарно полити. Також можна додати добриво повільної дії, яке допоможе рослині швидше сформувати сильну кореневу систему.

Що очікувати у перший рік

Плетисті троянди ростуть доволі швидко, вже у перший сезон можна побачити активний ріст пагонів, густе листя та іноді навіть перші квіти. Але справжнє рясне цвітіння зазвичай починається на другий чи третій рік.

Як обрізати плетисту троянду

Обрізання — важлива частина догляду, яка допомагає рослині бути здоровою та рясно цвісти. Найкращий час для обрізання — кінець зими чи рання весна, коли погода вже не надто холодна та не надто волога.

Основне правило просте, зріз роблять приблизно на 2–3 см вище нового пагона. Саме з цієї точки рослина спрямовує енергію на ріст нових гілок. У результаті матимете більше листя та значно більше квітів.

Плетиста троянда — це одна з тих рослин, які можуть повністю змінити атмосферу саду. Вона додає романтики, кольору та природної елегантності. І найприємніше те, що посадити її може навіть початківець. Трохи терпіння і вже за кілька сезонів ваш сад прикрасить пишна квітуча троянда, яка стане справжньою гордістю вашої зеленої оази.