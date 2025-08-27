Плюси та мінуси використання кавової гущі у саду / © Credits

Проте цей спосіб не завжди універсальний та підходить не для кожної рослини. Видання Woman&Home розповіло, коли кавові рештки можуть стати природним добривом і захистом від шкідників, а коли вони здатні нашкодити вашій зеленій ділянці.

Користь кавової гущі

Використана гуща містить невелику кількість азоту, калію та фосфору — речовин, важливих для розвитку рослин. Хоча більша кількість кофеїну переходить у напій, у гущі залишаються органічні сполуки, які можуть підтримати ґрунт.

Покращення структури ґрунту. Кавова гуща робить ґрунт пухкішим, допомагає утримувати вологу та повітря.

Добриво для кислолюбних рослин. Помідори, морква, редис, а також декоративні культури на кшталт гортензій, люблять слабокисле середовище, яке створюють кавові рештки.

Корисна добавка до компосту. У компостній купі кавова гуща виступає як «зелений» матеріал, який активує розкладання органіки та приваблює дощових черв’яків.

Захист від шкідників. Досвідчені городники радять посипати гущу навколо рослин для відлякування слимаків та равликів, які не люблять її текстури та залишків кофеїну.

Ризики

Попри очевидні переваги, варто бути уважними, адже кавова гуща не завжди працює на користь саду.

Надмірна вологість і злипання. Свіжа гуща має властивість ущільнюватися, утворювати кірку, яка заважає проникненню води та повітря. Це може спричинити загнивання коренів.

Не всі рослини люблять кислотність. Лаванда, чебрець, розмарин, соняшник та інші культури, яким потрібен лужний ґрунт, не реагують добре на кавову гущу.

Негативний вплив на проростки. У великій кількості гуща може уповільнити ріст молодих саджанців і навіть пригальмувати проростання насіння.

Ризик для домашніх улюбленців. Кофеїн, навіть у невеликих дозах, токсичний для котів і собак. Тому якщо ваші тварини мають доступ до грядок, краще утриматися від використання кавової гущі на відкритих ділянках.

Як правильно застосовувати кавову гущу у саду

Щоб отримати максимум користі та уникнути шкоди, варто дотримуватися кількох правил:

Перед використанням висушіть гущу, так ви зменшите ризик злипання та появи плісняви.

Додавайте кавові рештки до компосту, змішайте їх із іншими органічними відходами (листям, овочевими залишками, травою).

Якщо плануєте вносити безпосередньо у ґрунт, змішуйте їх з мульчею чи ґрунтом, а не використовуйте суцільним шаром.

Використовуйте помірно, гуща має бути лише доповненням до повноцінних добрив.

Кавова гуща — чудовий приклад того, як побутові відходи можна перетворити на ресурс для саду. Вона покращує структуру ґрунту, підживлює рослини та навіть захищає їх від шкідників. Проте важливо знати міру та враховувати особливості конкретних культур. Найкращий варіант — змішувати кавові рештки з компостом чи мульчею, щоб отримати природне та безпечне підживлення для вашої ділянки.