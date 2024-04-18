Почніть з цих трьох культур: які овочі варто посадити новачкові

Які культури посадити на своєму городі, якщо у вас зовсім немає досвіду, розповідає експертка.

Коли немає досвіду вирощування овочів, але дуже хочеться гарантовано отримати результат і виростити щось їстівне, головне зробити правильний вибір і посадити овочі, які точно виростуть навіть у новачка.

Кіа Джейд – досвідчена городниця – розповіла, що посадити, щоб гарантовано отримати врожай. Що цікаво, свій город Кіа вирощує у горщиках та контейнерах, тому її досвід стане в пригоді і тим, хто планує вирощувати овочі на балконі.

Салат-латук

Салат / Фото: Credits

Листові овочі дуже корисні, і вирощувати їх можна у горщиках. У цьому сенсі салат-латук вас може здивувати. Він дає добрий урожай незалежно від того, де ви його посадите: на сонці чи в тіні.

Перець чилі

Перець чилі / Фото: Credits

Ви здивуєтеся, але вирощувати перець чилі також легко. І його також можна вирощувати у горщиках на підвіконні або на відкритому повітрі.

Стручковий горох

Горошок / Фото: Credits

Стручковий горох чудово підходить для новачків. Він росте в горщику або в землі, але йому потрібні ґрати, щоб піднятися вгору.

Тож, якщо у вас є час, бажання та балкон, урожай цих трьох культур вам забезпечений.

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