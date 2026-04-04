1055
3 хв

"Подвійне занурення у колір" — дизайнерський тренд, який змушує по-новому закохатися у відтінки

Забудьте про білі стелі та «безпечні» інтер’єри. Новий тренд у дизайні пропонує повністю та без компромісів зануритися у колір. Це сміливо, ефектно та, що найцікавіше, зовсім не так складно.

Станіслава Бондаренко
«Подвійне занурення у колір» / © Associated Press

Світ інтер’єрів переживає нову хвилю любові до кольору, і цього разу все серйозно. Техніка «подвійного занурення» — це не просто фарбування стін, а повноцінна гра з відтінками, яка буквально «заливає» простір кольором, про це розповіло видання Real Simple.

Якщо класичне занурення у колір передбачає використання одного відтінку в усьому інтер’єрі, то «подвійне занурення» йде далі, тут працюють одразу два чи й більше відтінків з однієї кольорової родини. У результаті ви отримуєте глибокий, багатошаровий простір, який має вигляд як із Pinterest, але у вашій квартирі.

Суть техніки проста, ви обираєте кілька споріднених кольорів і використовуєте їх для всіх поверхонь — стін, стелі, плінтусів, дверей. Головне правило — жодного білого. Це спосіб повністю «огорнути» простір кольором і створити ефект занурення.

Як використати техніку

  • Обирайте кольори з «однієї сім’ї». Ключ до успіху — не контраст, а нюанс. Замість того щоб змішувати різні кольори, працюйте з відтінками, наприклад, бірюзовий, класичний синій чи приглушений індиго.Це створює глибину без хаосу, а простір має продуманий та гармонійний вигляд.

  • Грайте з підтоном, а не насиченістю. Подвійне занурення — не про «світліше чи темніше», а про різні відтінкові нюанси. Наприклад, теплий зелений та цитриновий, холодний зелений та глибокий темно-зелений. Так кімната матиме живий, а не плаский вигляд.

  • Фарбуйте все. Це, мабуть, найрадикальніший пункт і водночас найефектніший. У цьому стилі стеля не біла, плінтуси не контрастні та двері не виділяються. Усе працює як єдине полотно.

Ефект «колірні обійми»

«Подвійне занурення» змінює не тільки вигляд кімнати, а й відчуття від неї. Простір стає цілісним і глибоким. Архітектурні деталі або підкреслюються, або м’яко зливаються та навіть прості кімнати мають дизайнерський вигляд.

Особливо добре ця техніка працює у сучасних квартирах без складної архітектури та у класичних інтер’єрах, щоб підкреслити ліпнину чи деталі

Як створити настрій через колір

  • Натуральна гармонія. Кілька відтінків зеленого створюють ефект природи в домі, а також дарують спокій, баланс і відчуття «видиху». Це ідеальний варіант для спальні чи вітальні.

  • Сміливий акцент. Червоний у подвійному зануренні — це вже заява. Але замість одного яскравого кольору додайте споріднені відтінки та отримаєте глибину, складність і стиль без перевантаження. Такий підхід дозволяє використовувати навіть дуже яскраві кольори, але не робить інтер’єр агресивним.

Після років мінімалізму та «бежевих» інтер’єрів люди знову хочуть емоцій і «подвійне занурення у колір» — це відповідь на запит. Він сміливий, але контрольований, креативний, але логічний та трендовий, але позачасовий. Тож якщо раніше ми боялися зробити «занадто яскраво», тепер усе навпаки, чим глибше ви зануритесь у колір, тим стильніший вигляд матиме ваш дім.

1055
