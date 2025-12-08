чому повітряні сушарки для рук — не найкраща ідея / © Associated Press

У той момент, коли ми впевнено простягаємо руки під сучасну потужну сушарку та сподіваємося закріпити ефект чистоти, то можемо отримати протилежний результат і це не страшилка, а висновки науковців. Видання Cleveland Clinic розповіло, що відбувається, коли ви натискаєте кнопку «висушити».

Міф №1: сушарки знищують мікроби

Факт: багато моделей просто розганяють їх навколо. Популярні струменеві сушарки, ті самі, які з гучним звуком «вистрілюють» повітрям, можуть підіймати у повітря мікроби та частинки, які осідають на підлозі, у повітрі чи на інших поверхнях у туалеті.

У декількох експериментах люди мили руки, а потім сушили їх різними способами. Дослідники аналізували, скільки вірусів або бактерій потрапляє на руки, на одяг і на навколишні поверхні. Висновок такий, що після сушіння струменевими сушарками на руках та одязі виявляли значно більше мікробів, ніж після використання паперових рушників.

Це не означає, що сушарки гарантовано поширюють небезпечні віруси, але сам факт підіймання частинок у повітря вже не надто приємний.

Міф №2: струменеві сушарки кращі за звичайні теплові

Факт: вони можуть ще активніше розносити мікроби. У низці досліджень порівнювали три варіанти: паперові рушники, теплі повітряні сушарки та струменеві високошвидкісні сушарки. Результат був цікавим, адже струменеві сушарки розносили у десятки разів більше частинок, ніж теплові та у сотні разів більше, ніж паперові рушники.

Це відбувалося, тому що струменеві апарати працюють за принципом «шквальний вітер» — дуже швидкий горизонтальний потік, який буквально здуває воду з рук, а разом із тим, все, що є навколо.

Міф №3: сушарки гігієнічніші, бо не потребують контакту

Факт: паперові рушники — найчистіший спосіб. Попри всі технологічні інновації, переможець виявився дуже простим, і це звичайні паперові рушники.

Вони швидше висушують руки.

Створюють легке тертя, яке механічно знімає мікроби.

Нічого не розносить по кімнаті та усе залишається на рушнику.

До речі, багато лікарень по всьому світу досі використовують саме рушники і це не випадковість.

Що робити у громадських туалетах

Найкращий варіант — паперові рушники. Якщо бачите їх, сміливо обирайте.

Якщо є лише сушарка, висушіть руки настільки, наскільки можливо, а потім використайте антисептик. Це не ідеально, але зменшує ризики.

Тримайтесь якомога далі від тканинних багаторазових рушників. Їх торкаються десятки людей, тож це створює фантастичні умови для передавання бактерій.

Як правильно мити руки

Намочіть руки чистою теплою чи холодною водою. Нанесіть мило та добре спіньте. Приділіть увагу тильному боку рук, міжпальцевим ділянкам і нігтям. Мийте не менше 20 секунд (можна двічі проспікати пісню «Happy Birthday») Змийте. Висушіть чистим рушником або дайте висохнути на повітрі, але лише якщо іншого варіанту немає.

План Б — антисептик

Це чудовий вихід із ситуації, але він:

не очищує видимий бруд,

не змиває хімічні речовини,

не вбиває всі види мікробів.

Тож обирайте його лише тоді, коли немає води та мила.

Попри те, що сушарки здаються сучасним і «екологічним» рішенням, у питаннях гігієни вони все ще програють, і якщо ви прагнете мінімізувати ризики, завжди обирайте паперові рушники, бо іноді найефективніші речі — це ті, які давно працюють.