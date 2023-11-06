Поки не випав сніг: 4 важливі справи, які садівники не повинні ігнорувати взимку

Якщо ви сподіваєтеся з настанням зими відпочити від роботи в саду, у нас для вас погані новини.

Експерт із садівництва поділився з Еxpress.co.uk п'ятьма поширеними помилками в саду, яких слід уникати взимку.

Зима — важлива пора року для догляду за садом. Звичайно, якщо його засипле шаром снігу, ви, найімовірніше, зможете якийсь час зробити перерву в садових роботах. Але якщо морозу та снігу не буде, відпочити від роботи не вдасться.

Турбота про сад взимку дозволяє рослинам пережити холодні місяці без шкоди та створює основу для рясного весняного цвітіння. Зусилля, які ви зараз вкладаєте, будуть добре винагороджені навесні. Ось чотири головні завдання, які потрібно зробити взимку.

Тримайте свій сад у ладу

Садівникам необхідно приділити першочергову увагу прибирання відкритих просторів під час підготовки до зими.

Прополювання бур'янів взимку також легше проводити, оскільки ґрунт розпушується дощем. Використання сапи допомагає викопати бур'яни з коренем, що дозволить уникнути подальшого використання гербіцидів.

Садівники також можуть мити зараз мити садові тераси та доріжки.

Опале листя можна зібрати і компостувати. Листова мульча — чудове добриво, яке допомагає рослинам процвітати.

Косіть газон, точіть ножі

Траву потрібно косити до морозів. Поки температура не впала і не випав сніг, косіть газон, якщо трава стала надто довгою. Стрижка взимку важлива для підтримки форми газону, особливо якщо ви не любите коротко стригти його в літні місяці.

Садівники також можуть обслуговувати свої газонокосарки взимку. Для бензинових газонокосарок важливо зливати масло, замінювати фільтр та утримувати їх у чистоті. Також зараз можна віддавати в заточування леза для газонокосарки та інший садовий інструмент.

Подбайте про меблі та інструменти

Якщо залишити садові меблі на вулиці в холодну погоду незахищеними, це може призвести до їх пошкодження та прискореного старіння з появою плям та знебарвлення. У вітряну погоду садові меблі можуть перекинутися, розбитися, на них може щось упасти.

Тому зберігайте меблі у місці, захищеному від впливу суворих погодних умов. Якщо це неможливо, накрийте їх надійним захищеним від атмосферних впливів чохлом.

Садові інструменти можуть постраждати в зимові місяці, якщо їх залишити на відкритому повітрі. Намагайтеся правильно зберігати їх у сухому та захищеному місці, наприклад, у сараї, гаражі або ящику для зберігання, щоб з настанням весни вони були в хорошому стані.

4 важливі справи, які садівники не повинні ігнорувати взимку / Фото: Credits

Укутайте рослини, що зимують

Деякі ніжні рослини, такі як жоржини та пеларгонії, необхідно захищати від суворих погодних умов, таких як мороз та сніг. Садівники можуть зробити це, одягнувши укриття для рослин або перенісши в приміщення — зимові сади або теплиці.

Дерева, чагарники та багаторічні трав'янисті рослини можна залишити зовні, але їх необхідно обрізати та додати товстий шар мульчі, щоб забезпечити їм захист.

Обрізування рослин взимку, коли вони перебувають у стані спокою, також допоможе забезпечити активне зростання протягом наступного вегетаційного періоду, а також подовжить їхнє життя.

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