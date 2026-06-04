Полікультура: як виростити більше їжі на одній грядці

Латук / © Associated Press

Реклама

Садівник Джеймі Волтон розповів про підхід одночасного вирощування різних культур на одній ділянці. Це не просто спосіб садіння, а ціла філософія, яка протиставляється монокультурі, де на одному просторі росте лише одна культура.

Полікультура дозволяє максимально ефективно використовувати невеликі грядки чи контейнери, водночас підвищує біорізноманіття, покращує стан ґрунту та зменшує тиск шкідників. І все це без потреби у великих площах.

Як працює полікультура

Суть методу проста, замість одного виду рослин на грядці висівається одразу кілька культур, які дозрівають у різний час. Це створює природну «чергу врожаю», коли одні рослини вже готові до збору, інші лише починають рости.

Реклама

Підготовка грядки також не потребує складних дій. Достатньо покрити її шаром органічного компосту, який покращує структуру ґрунту та забезпечує рослини поживними речовинами. Після цього насіння просто рівномірно розсіюється по поверхні, без складних схем чи точних розрахунків.

Рослини, яким добре разом

Полікультура — це продумана комбінація культур із різними термінами дозрівання, наприклад:

Першою з’являється рукола

Далі дозріває салатний мікс

Потім поступово підключаються мангольд, зелена цибуля, буряк, петрушка та морква

Наприкінці сезону достигають цикорій та пастернак

Такий підхід дозволяє мати постійний урожай протягом усього сезону, а не разовий збір.

Вертикаль і квіти

Щоб ще збільшити ефективність простору, можна додавати вертикальні конструкції. На них добре ростуть виткі культури, як от горох, квасоля та огірки для відкритого ґрунту.

Реклама

Окрему роль відіграють і квіти. Наприклад, календула та чорнобривці не лише прикрашають грядку, а й підтримують природний баланс і залучають корисних комах.

Догляд і ритм збирання

Після посіву грядку достатньо злегка присипати землею та регулярно поливати. Головний принцип — вчасний збір урожаю. Як тільки одна культура дозріває, її потрібно забрати, щоб звільнити місце, світло та вологу для наступної хвилі рослин.

Саме цей ритм «переходу» забезпечує безперервну продуктивність грядки протягом сезону.

Полікультура — це не просто спосіб садіння, а природніший та гнучкіший підхід до вирощування їжі. Як показує досвід Джеймі, навіть невелика грядка може стати джерелом постійного, різноманітного врожаю, якщо дати природі працювати у правильному ритмі.

Реклама

Новини партнерів