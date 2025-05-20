Полуниця виросте пишною і смачною, якщо посадити її поряд із цими рослинами

Полуниця / © Associated Press

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Полуниця є популярним вибором для вирощування вдома у вашому саду не в останню чергу тому, що вона набагато смачніша, ніж куплені в магазині аналоги. Однак вона також є магнітом для шкідників, як-от попелиця, слимаки та гусениці. Рослини-компаньйони можуть допомогти їй, маскуючи аромат стиглих фруктів, відлякуючи комах та заохочуючи природних хижаків патрулювати вашу ділянку.

Експерти з садівництва назвали Еxpress.co.uk рослини-компаньйони полуниці, які можуть допомогти з рясним урожаем і гарними смаковими якостями.

Окрім відлякування шкідників, супутні посадки, за словами фахівців, можуть підвищити привабливість дизайну вашого саду, привертати корисних комах та посилити смак ваших ягід. Полуниця також може допомогти іншим рослинам, оскільки вона діє як ґрунтопокривна рослина для боротьби з бур’янами.

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Шніт-цибуля

Гуру садівництва стверджують, що однією з найкорисніших рослин для вирощування поряд з полуницею є шніт-цибуля. Це трава, яка виконує вдвічі ефективнішу роботу, ніж більшість рослин-компаньйонів.

Квасоля

Ще однією рослиною, яку варто обрати, є зелена квасоля. Вона добре відлякує садових жуків та інших шкідників, які живляться полуницею.

Вона добре доповнює ягоду з погляду її зростання, оскільки росте вертикально. Під землею вона утворює середнє і глибоке коріння, яке не заважає корінню полуниці.

Під час зростання квасоля також вивільняє назад у ґрунт корисний азот, який живить сусідню полуницю та підвищує її плодоношення.

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Небажані капустяні

Садівники також повинні знати, які культури погано поєднуються з полуницею, і це стосується будь-яких рослин родини капустяних.

Ці культури приваблюють шкідників, які полюбляють їсти листя полуниці, а грибкові захворювання також люблять поширюватися на ці дві рослини, що прискорює зараження.

Дата публікації 13:19, 08.07.23 Кількість переглядів 250 Що робити із полуницею в кінці сезону – Антоніна Лесик